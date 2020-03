Faux! L’antiviral ne prévient ni ne guérit l’infection Covid-19

. / PuntoFarma

Malgré l’idée que le Médicament acyclovir combattre le coronavirus, il a été révélé que ce n’est pas le cas, puisque l’antiviral résiste à la Virus de l’herpès simplex I et II ainsi que le zona de varicelle.

Ce qui précède a été porté à la connaissance du Société paraguayenne d’infectologie, qui a expliqué que ledit médicament “ne prévient ni ne guérit l’infection par Covid-19 et il existe d’autres médicaments utilisés pour traiter les cas graves de la maladie tels que: Lopinavir / ritonavir, Hydroxychloroquine, Rivabirin, Remdesivir“

Ils recommandent également de ne pas prendre de médicaments prophylaxie post-exposition pour le personnel de santé exposé ou les contacts patients atteints de coronavirus.

Pour cette raison, ils se souviennent que le habitudes d’hygiène et désinfection des mains et surfaces avec de l’alcool, lavage fréquent des mains, couvrant en toussant et en éternuant à l’intérieur du coude, ainsi que éviter les bisous et saluez-vous avec une poignée de main.

Avec des informations de Hoy.com