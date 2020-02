«Fe y Alegría», l’organisation clé pour le confinement et l’éducation des plus pauvres au milieu de la crise humanitaire au Venezuela

L’histoire du Fédération internationale de Fe y Alegría, un réseau de organisations dans 22 pays dédiées à la éducation des plus pauvre, qui échappent souvent à la carte de la scolarité obligatoire dans l’enfance ou ne peuvent pas poursuivre leurs études pour des raisons économiques, a commencé en Venezuela pendant la dictature de Marcos Pérez Jiménez, en 1955, quand l’inégalité sociale était extrême, et maintenant revient pour prendre de la force au Venezuela, qui traverse une crise humanitaire avec une la pauvreté de 51% et un insécurité alimentaire Elle affecte 80% des ménages.

La signification de cette organisation jésuite sera mise en évidence lors de la réunion «Des écoles qui changent le monde», qui se tiendra à Miami le 6 mars. Là, l’histoire du père sera racontée José María Vélaz, qui a dit avoir découvert, plus que fondé, ce réseau qui “Il commence là où l’asphalte se termine, où l’eau potable ne coule pas, où la ville perd son nom”, comme l’a dit le prêtre.

J’avais atteint Venezuela depuis Espagne, où sa mère était revenue avec ses cinq enfants après avoir été veuve Chili, le pays natal de Vélaz. Il voulait aller à mission en Chine, mais avait également une forte vocation éducative et aimait l’idée d’aller École San Ignacio de Caracas. Était dans Mérida et à San Javier del Valle jusqu’à ce qu’en 1954, il retourne à Caracas au Université catholique Andrés Bello.

Les dimanches emmener les élèves à Catia pour distribuer de la nourriture et des vêtements et catéchiser, et sur ces excursions, il a commencé à penser à un réseau scolaire de donner, au moins aux enfants de ces bidonvilles, comme Gato Negro, le possibilité de sortir de la misère. Mais il n’y avait ni bâtiments ni professeurs. Tout en cherchant des ressources pour commencer, il a célébré la première communion des enfants dans la maison qu’un maçon, Abraham Reyeset sa femme, Maria Patricia, avaient construit pendant huit ans pour eux et leurs enfants. Reyes l’a prêté pour la cérémonie et à la fin, quand le prêtre a dit son projet, il a dit: “Père, si tu mets les professeurs, je te donne cette chambre.”

Là, le Le 5 mars 1955, une pancarte est apposée: “Ecole – Les enfants sont les bienvenus”. Les filles ont été exclues mais, comme elles ne le comprenaient pas, les familles les ont prises de la même façon. Donc, la salle a ouvert avec un cent garçons et filles assis sur des briques de ciment.

Le les premiers enseignants étaient deux jeunes du quartier“Qui était à peine en sixième”, se souvient Antonio Pérez-Esclarín dans un profil de Vélaz. “Il n’y avait aucun moyen de les payer, mais ils s’en fichaient beaucoup.”

Beaucoup imitaient les gestes des rois et des enseignants, donner ce qu’ils pouvaient; Fe y Alegría a commencé à organiser un tirage au sort annuel qui a longtemps été la principale source de revenus de la fondation. Seulement dans 1971 L’organisation éducative jésuite a reçu sa première subvention de l’État.

Les classes ont commencé à se multiplier «sous un buisson, dans des ranchs loués, dans des écoles qui poussaient sur des falaises et des ravins, dans des décharges, au sommet des collines, dans endroits inhospitaliers que personne ne voulait», A rappelé une biographie officielle du jésuite à l’occasion du 50e anniversaire de l’entreprise, qui en compte aujourd’hui 15 autres et s’est propagée dans des endroits aussi éloignés que Tchad, République démocratique du Congo, Madagascar, Italie et Espagne. Et surtout, elle a créé une base solide Amérique latine: en 1964, il s’est étendu à Équateur; puis est venu à Panama en 1965, à Pérou et Bolivie en 1966, à Le sauveur en 1968, à La Colombie en 1971, Nicaragua en 1974, Guatemala en 1976, à Le Brésil en 1980, République Dominicaine en 1991, Paraguay en 1992, Argentine en 1996, Honduras en 2000, Uruguay en 2004, Chili en 2005, Haïti en 2006

Fe y Alegría a plus de 1 600 centres dans le monde, qui ont servi 1,5 million de participants à différents programmes gérés par 40 000 employés. Parmi eux, ceux qui prendront la parole le matin du 8 mars à Miami: Carlos Fritzen (coordinateur général de la fédération), Daniel Villanueva (vice-président exécutif de la Fundación Entreculturas et membre du conseil d’administration de Fe y Alegría), Nate Radonski ( directeur exécutif de Magis Americas) et les autorités locales de différents pays de Fe y Alegría: Manuel Aristorena (Venezuela), Emilio Travieso (Haïti), Miguel Molina (Honduras) et Sabrina Burgos (Colombie, où se trouve le siège du réseau ).

Bien qu’au début la fondation se soit concentrée sur écoles élémentaires, les programmes atteignent actuellement adolescents et adultes, à la fois pour accéder au monde du travail et pour incarner leadership participatif et promouvoir la réduction de la violence. En Espagne, des services sont également fournis immigrants. Sur tous les continents où il opère, le technologie de qualité pédagogique.

Aujourd’hui, le réseau se compose de centres éducatifs et de promotion sociale, avec une formule qui allie enseignement public et administration privée. «L’éducation étant un bien public et un droit humain, et Fe y Alegría une organisation privée est la raison pour laquelle elle se sent coresponsable avec les États de étendre l’éducation universelle, gratuite et ouverte, sans limitations d’ordre économique, racial, religieux ou de toute nature, sur l’égalité des chances, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin », a établi la fondation.

C’est pourquoi la présence du réseau au Venezuela, avec la crise humanitaire qui traverse le pays sous Nicolás Maduro, retrouvé de l’importance: travailler avec plus de 243 000 personnes, chez les enfants, les jeunes et les adultes, 454 points dans les villes du pays. Outre l’éducation, il propose des programmes de protection intégrale des communautés, qui comprennent, entre autres éléments:Sécurité alimentaire dans les centres éducatifs; attention psychosociale des étudiants et des enseignants; développement des capacités résilience; travail communautaire de éducation des citoyens qui génère des attitudes favorables à dialogue“

Quant à son objectif initial, il propose une éducation de qualité 174 écoles (initiale, primaire, secondaire et formation, ainsi que spécialisée en handicap, éducation interculturelle et éducation bilingue), 80 centres de formation professionnelle 658 cours sur l’agriculture, le commerce, l’industrie et les arts; 23 stations de radio pour l’enseignement à distance jeunes et adultes, cinq instituts universitaires (en Maracaibo, Barquisimeto, Guanarito, Catia et Petare) et un centre de formation et de recherche pédagogique pour créer des modèles éducatifs populaires.

Parmi les autres pays d’Amérique latine confrontés à des situations critiques dans lesquelles Fe y Alegría opère, Haïti dessert près de 5 000 étudiants dans un réseau de 17 centres qui collaborent avec le ministère de l’Éducation et s’occupent de l’éducation formelle à la promotion sociale, à travers la formation technique.

Dans Guatemala, ses 52 centres éducatifs desservent presque 16 000 étudiants dans les villes urbaines marginalisées par la violence et la pauvreté. Dans Honduras atteint plus de 10 000 participants avec ses programmes formels d’éducation et de promotion sociale; dans Nicaraguaà 55 000 dans 22 centres éducatifs répartis dans six départements; dans Le sauveurà 20 000 dans 22 écoles et centres d’enseignement technique.