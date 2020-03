Fed Kaplan affirme que le coronavirus sera un facteur clé dans la prochaine décision tarifaire

5 mars (.) – Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré jeudi qu’il analyserait de près la vitesse à laquelle le coronavirus se propage aux États-Unis pour peser une décision sur les taux d’intérêt lors de la réunion politique aura la banque centrale à la fin de ce mois.

Le nombre de nouveaux cas COVID-19 sera, a déclaré Kaplan, “un facteur clé que je vais au moins utiliser pour juger … si nous devons faire plus” pour assouplir la politique monétaire lors de la réunion de la Fed du 17 au 18 mars.

Dans une interview accordée à Bloomberg TV, Kaplan a déclaré qu’il soutenait la baisse des taux de moitié de la Fed plus tôt cette semaine pour atténuer les conditions financières difficiles des semaines à venir, et non pour remédier à la faiblesse actuelle du marché boursier.

(Écrit par Ann Saphir à Chicago. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)