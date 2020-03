Feijoo envoie un “message d’encouragement et de force à la société en général” | Sports

Alfonso Feijoo, président de la Fédération espagnole de rugby (FER), a envoyé “un message d’encouragement et de force à la société en général” et aux rangs du sport du ballon ovale en particulier après “une autre journée noire où l’Espagne a atteint le nombre maximum de décès par coronavirus en 24 heures, avec 832, et les infections ont dépassé 72 000 cas “.

Dans une lettre publiée sur le site Internet de FER, Feijoo affirme que “dans ces circonstances terribles” que le pays subit en raison de la “grave crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, il est important de ne pas perdre espoir que la fin est plus proche et s’accrochent à des données telles que quatre jours consécutifs pendant lesquels le pourcentage d’augmentation des nouveaux cas signalés a diminué. ”