Felipe Solá est arrivé au Mexique pour participer à la CELAC et expliquer la position d’Alberto Fernández sur la crise politique au Venezuela

Felipe Solá est arrivé à Mexico pour expliquer dans la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) que Alberto Fernández veut construire un agenda géopolitique à égale distance des États-Unis, respectueux des différentes idéologies qui coexistent dans la région et capable d’améliorer la vie quotidienne dans un continent plein d’asymétries économiques et sociales.

De ce point de vue diplomatique, Felipe Solá mettra l’accent sur la crise au Venezuela et la position de coup d’État de Nicolás Maduro, qui méritait la répudiation de tout le continent: du Chili aux États-Unis. La chancelière déménagera à l’hôtel Sheraton Reforma et à cet endroit commencera à apporter un programme complet de réunions bilatérales, où la situation du régime populiste sera la question clé des pourparlers bilatéraux.

La CELAC présente trois caractéristiques institutionnelles qui peuvent faciliter les intentions du président argentin: elle rassemble tous les pays d’Amérique latine, n’a pas d’influence directe sur la Maison Blanche et son programme est basé sur un concept de développement conçu aux Nations Unies.

La chancelière jouera dans un programme serré et complexe qui sera influencé par la crise au Venezuela, la situation institutionnelle en Bolivie et le processus électoral au sein de l’Organisation des États américains (OEA). Solá abordera ces questions avec ses collègues de la CELAC, mais souhaite également expliquer dans le cadre du forum multilatéral le point de vue d’Alberto Fernández sur la région et ses relations diplomatiques et commerciales avec le monde.

À cet égard, le Ministre argentin des affaires étrangères tiendra des réunions bilatérales avec les délégations de Cuba, de l’Équateur, du Pérou, du Suriname et des Guyanes. Le sommet de la CELAC commence demain avec un discours d’ouverture d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO), président du Mexique, et son objectif fondamental est de faire dérailler un forum régional qui est harcelé par le Groupe de Lima, Prosur et l’OEA elle-même.

Alberto Fernández a l’intention de construire son propre leadership en Amérique latine et a simultanément besoin du soutien de Donald Trump pour négocier sur un pied d’égalité avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce sont des faits politiques qui pourraient se compléter si le président argentin partageait la même méthodologie politique que celle de son collègue des États-Unis.

Le gouvernement péroniste estime que Nicolás Maduro doit participer aux négociations pour sortir de la crise au Venezuela, se méfie du groupe de Lima, soutient toutes les activités politiques d’Evo Morales et Il a hésité à maintenir le Hezbollah sur la liste officielle des organisations terroristes.

L’administration républicaine, d’autre part, considère que la transition vénézuélienne doit commencer par la capture de Maduro, approuve les actions du groupe de Lima, estime qu’Evo Morales dépasse l’utilisation de son statut de réfugié en Argentine et Le Hezbollah fait valoir qu’il s’agit d’un réseau fondamentaliste qui opère au niveau mondial et soutenu par l’Iran.

Dans ce contexte, Alberto Fernández a fait un geste diplomatique qu’il a coordonné avec son allié et ami López Obrador: il a interrogé le coup d’État parlementaire de Maduro contre Juan Guaidó et a refusé à son tour de signer la déclaration du Groupe de Lima. Un mouvement typique de l’école diplomatique mexicaine, que la Maison Blanche – à travers le faucon Eliott Abrams – a remercié en public.

Alberto Fernández et Trump ont des divergences sur le Venezuela, mais il y a une paix tacite parce que les États-Unis ont besoin de l’Argentine pour trouver un moyen de sortir du labyrinthe. Le président péroniste s’entretient avec le leader populiste, s’entretient avec le conseiller américain Abrams et a été très prudent lorsque de Caracas est venu de grands compliments à son début de gestion. Il sait que ses chances d’influencer sont soutenues par l’équidistance entre les deux ennemis mortels et jusqu’à présent, il a été indemne de cette compétition avec une fin ouverte.

Cependant, la visite de Solá à Mexico peut compliquer les relations avec la Maison Blanche s’il avance dans un projet présidentiel lié à l’OEA. Alberto Fernández a l’intention de remplacer Luis Almagro par sa candidate équatorienne María Fernanda Espinosa, qui a une longue expérience des relations extérieures. Espinosa est également soutenu par López Obrador, le Pérou et certains pays des Caraïbes qui reçoivent du pétrole envoyé de Caracas.

Le candidat soutenu par l’Argentine connaît le système diplomatique continental et pourrait diriger l’OEA sans problèmes majeurs. Mais la Maison Blanche souhaite qu’Almagro continue et considère qu’une erreur de calcul géopolitique déclencherait un différend bilatéral dont le résultat est déjà fixé.

L’actuel secrétaire de l’OEA est soutenu par les États-Unis, le Canada, le Chili, la Bolivie, l’Uruguay, la Colombie, le Paraguay, l’Uruguay, l’Équateur, le Guatemala, le Salvador et une poignée de pays appartenant à la CARICOM. Face à ce volume géopolitique, Alberto Fernández et AMLO ont peu de chances de réussir.

Quelle que soit la situation au Venezuela, en Bolivie et les élections à l’OEA, le ministre des Affaires étrangères argentin a pour instruction présidentielle d’approfondir les relations commerciales avec la région. C’est pourquoi il dirige une délégation officielle comprenant Carlos Tomada – ambassadeur nommé au Mexique -, Jorge Neme, secrétaire aux Relations économiques internationales, le chef de cabinet de Solá, Guillermo Chávez, et le sous-secrétaire pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Juan Valle.

Solá devrait partager un repas avec López Obrador et ajouter des réunions bilatérales qui sont toujours en cours de négociation. La chancelière prévoit de revenir jeudi Préparez ensuite votre voyage à Brasilia, où vous rencontrerez votre collègue Ernesto Araújo.

Les deux diplomates sont confrontés à une mission impossible: faire se rencontrer Alberto Fernández et Jair Bolsonaro avant la fin de l’automne.