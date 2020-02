Felipe VI a fait appel ce lundi à une législature d’accords et de pactes basés sur la Constitution et pour maintenir la concorde, la réconciliation et la compréhension qui ont conduit la transition parce que “l’Espagne ne peut pas être l’un contre l’autre”, mais “de tous et pour tous” “.

Le roi a fait cet appel aux groupes parlementaires dans son discours à la séance d’ouverture solennelle de la XIV législature qui s’est tenue au Congrès et qui est la seconde qu’il préside pendant son règne.