Féminicides, criminalité et médicaments: les crises qui perturbent le gouvernement de López Obrador début 2020

Moins de 60 jours après le début de 2020, la deuxième année au cours de laquelle Andrés Manuel López Obrador est le principal président du Mexique, trois problèmes sociaux ont explosé, remplir les rues du pays de centaines de personnes insatisfaites avec la situation qu’ils traversent.

Pour un président qui a remporté le poste avec plus de 53% des voix aux élections de 2018, la non-conformité sociale a fortement critiqué les actions de son administration.

En 2019, l’approbation du président est restée comprise entre 64,5 et 58,7% à la fin de l’année, une réduction de plusieurs points, selon l’enquête menée par Mitofsky Consultation pour The Economist.

La deuxième année du gouvernement de López Obrador a commencé avec une approbation, 57,3%, mais, pour février, elle a été réduite à 55,7%, c’est-à-dire que des centaines de Mexicains n’ont plus d’espoir avec le gouvernement AMLO.

Il y a trois problèmes qui ont dérangé l’administration actuelle en raison des critiques et de la controverse qu’ils ont suscitées: la criminalité, les féminicides et la crise des médicaments.

1. Criminalité: ils entrent et sortent de la prison

2019 a été considérée comme l’année la plus violente de l’histoire du MexiqueEh bien, ils ont été comptés 35 mille 588 victimes de meurtres. Les archives du Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique présentées un taux de 27 homicides pour 100 000 Mexicains, en plus de des milliers de femmes tuées pour des raisons de sexe au cours de cette rente. Les deux éléments ont augmenté par rapport aux autres années.

L’extorsion a augmenté de 29% avec 8 523 victimes et traite des êtres humains, 12,6% avec 644 personnes touchées, pour n’en nommer que quelques-unes. Selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) Aucune année de gouvernements précédents n’avait présenté des niveaux de violence aussi élevés.

Avec cet antécédent, il a ouvert le 2020, qui a vu le mois dernier l’entrée et la sortie de prison de prétendus trafiquants de drogue lors de la première audience de contrôle de la détention qu’ils ont eue.

Le plus connu de ces cas est celui de Óscar Ándrés “N”, alias “El Lunares”, qui est le chef présumé du cartel de l’Union Tepito.

Cet homme il a réussi à sortir de prison deux fois sans avoir à s’échapperLorsque les juges, ne trouvant pas de preuves exactes et suffisantes pour établir un lien avec le processus, ont émis une libération immédiate.

Le premier crime dont il a été accusé a été possession d’armes à feu illégalement, le second était enlèvement express et le troisième, homicide qualifié, car ce dernier est détenu dans la prison orientale.

Une situation similaire s’est produite avec Karina “N”, épouse du présumé chef du cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Tepes, alias “El Marro”, à qui Ils ne pouvaient pas non plus imputer la possession d’armes à l’usage exclusif de l’armée.

Ces affaires sont jointes l’évasion de trois prisonniers de la prison préventive pour hommes du sud, qui appartiendrait au cartel de Sinaloa et devait être extradé vers les États-Unis. Parmi eux se trouvait Víctor Manuel Félix Beltrán, alias «El Vic», qui était l’opérateur financier de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Selon les enquêtes, plusieurs fonctionnaires ont aidé des détenus à sortir de prison dans une camionnette Allez Il allait à l’hôpital Ruben Leñero.

Par l’évasion, ils étaient lié au processus, neuf des 11 fonctionnaires auraient été de connivence avec les fugitifs et une enquête a été ouverte contre plusieurs juges qui a demandé et approuvé le transfert des accusés vers la prison dont ils se sont évadés.

2. Féminicides: les meurtres cruels causés “par le néolibéralisme”

S’il y a un sujet pour lequel plusieurs pays et organisations internationales se sont tournés vers le Mexique, c’est bien le féminicide.

Les meurtres de Mexicaines pour leur statut de femme ont donné lieu à plusieurs alertes de genre. Dans sa dernière déclaration à ce sujet, López Obrador a blâmé l’arrivée du néolibéralisme pour l’augmentation de ce type de criminalité, plus tard le sénateur Martí Batres l’a secondé en faisant référence aux Muertas de Juárez comme les premières victimes de ce modèle économique.

Le sujet était en sommeil depuis des années, Des Mexicaines sont venues réclamer qu’elles ne soient pas tuées plusieurs fois. La liste des femmes qui ont couronné les marches s’allonge chaque jour.

Lesvy Berlin a été l’un des premiers, est mort pendu dans les environs de la ville universitaire. Plus tard, le cas de Mara Fernanda, kidnappé et assassiné par un chauffeur de Cabify à son retour en 2017.

Les cas ont continué à apparaître au cours des années suivantes, un nom après l’autre, une femme après l’autre, maintenant le chiffre répété de jusqu’à 10 femmes tuées au Mexique par jour. C’était donc ça le 2019 fermé avec un total de mille six (1 006) féminicides, selon le système national de sécurité publique. Cependant, il y en a beaucoup plus, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas été classés dans cette typification.

Le mois de février 2020 a été caractérisé par une lassitude évidente face à ce type de violence. Les cas de Ingrid Escamilla et Fatima Cecilia ont encouragé des milliers de femmes à descendre dans la rue pour exiger la sécurité et la justice pour celles qui ne leur ressemblent plus, suscité une indignation collective croissante.

Ingrid Escamilla a été tuée par son partenaire sentimental avec un couteau, puis la dépouiller et jeter ses restes dans les égouts. L’image était si choquante que la protestation était inévitable, surtout quand deux médias mexicains ont mis la photo de leurs restes en première page.

Le sujet était latent, sur le point d’exploser, car le jour Le procureur général Alejandro Gertz Manero a assisté à la conférence du matin de remettre un gros chèque à l’Institut pour restituer le volé au peuple, il a été interrogé à plusieurs reprises sur ses déclarations pour éliminer la définition de féminicide. Mais, le président a exprimé à la persévérance des médias dans la réponse du procureur que:

Cela a enflammé non seulement les réseaux sociaux, mais aussi les manifestations féministes au cours desquelles des femmes courageuses se sont prononcées pour se positionner contre les déclarations du président. Ingrid Escamilla représentait le point de briser la fatigue, la contrariété des Mexicains envers un massacre qui ne pouvait pas être arrêté.

Les marches et les pintes contre un «Mexico feminicida» augmenté, devenant encore plus forts, le 16 février, quand ils ont trouvé les restes d’un enfant de moins de 7 ans qui est parti dans un sac dans le bureau du maire de Tlahuác.

Plus tard, la victime a été identifiée comme Fatima Cecilia, une fille de seulement sept ans qui a été kidnappée en sortant de l’école en attendant que sa mère vienne la chercher.

Les autorités disent qu’elles font de leur mieux pour “trouver la vérité”; cependant, Les Mexicaines sont fatiguées de la violence, fatiguées d’être tuées, et le cas d’une petite fille dans un sac seul le courage de vivre dans un pays où, quel que soit son âge, il y a toujours un de plus assassiné

3. Crise des médicaments: une promesse d’approvisionnement

Il y a deux ans, la pénurie de médicaments a commencé à être un problème pertinent parmi les Mexicains, mais Ces derniers mois, la crise a commencé à s’intensifierspécialement pour les enfants atteints de cancer qui n’ont pas pu obtenir de médicaments nécessaire pour faire face à votre maladie.

Le problème a explosé lorsque le parents de famille, accompagné de plusieurs enfants malades, affronté avec des éléments de police à l’aéroport international de Mexico au milieu d’une manifestation qu’ils ont faite pour exiger la livraison de médicaments.

Président López Obrador a déclaré que la pénurie était un produit du système d’achat du gouvernement qui était “plein de corruption”. Parmi les déclarations les plus controversées qu’il a faites figurent les suivantes:

Plusieurs histoires de victimes de cancer ont commencé à se répandre dans tout le pays et les protestations ont été reproduites dans plusieurs États tels que Veracruz, Chihuahua et Puebla.

La pénurie se propage à l’échelle nationale au cours de ces deux années, bien que le président et ses fonctionnaires aient insisté pour donner le Causes: l’insistance sur la conservation des les contrats monopolistiques et la pénurie de produits chimiques dans le monde. Cependant, ils insistaient beaucoup plus pour que la pénurie ne soit pas atteinte.

Zoé Robledo, directeur général de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) justifié cet argument en disant que Pour parler d’une pénurie, le nombre de recettes rejetées est pris en compte. “S’il y avait des pénuries on parlerait vraiment comme l’indique la norme, en dessous de 80 ou 70% des recettes rejetées et ça n’arrive pas”dit-il.

Le gouvernement a soutenu que le manque de médicaments répond à une stratégie contre la corruptionEh bien, beaucoup les ressources ont été détournées par le secteur de la santé par la construction d’hôpitaux avec des associations publiques-privées dans lesquelles la construction sera chargée d’intérêts élevés.

Jusqu’au moment, les autorités ont annoncé qu’il y aura un changement significatif dans l’achat des médicaments, qui consistera à faire accord direct avec les entreprises fournisseurs.

Le président a promis que d’ici décembre, il y aura un système de santé publique efficace, avec des médicaments et des soins médicaux gratuits et de qualité.

Alors que ce mois utopique arrive, le gouvernement a parfois fourni certains centres de santé, mais des centaines d’enfants qui ont besoin de médicaments devront continuer à chercher une solution pour faire face à la maladie jusqu’à la fin de l’année.