Femme Ricardo Montaner Marelene Rodríguez photo sexy

La femme de Ricardo Montaner montre son côté sexy jamais vu Marlene Rodríguez ajoute des followers sur son compte Instagram Elle gagne peu à peu du terrain et des fans pour ses messages sur les réseaux

Marlene Rodríguez, l’épouse du célèbre chanteur Ricardo Montaner, est en feu et elle l’a laissé voir sur une photo qui a été montrée sur les réseaux sociaux, dont l’un peut être considéré comme le plus audacieux et sexy dont on se souvienne, à tel point que même son mari a “jeté des fleurs” à la façon dont elle est apparue en public.

Récemment, la femme de Ricardo Montaner a captivé les femmes par un message qu’elle a posté pour expliquer qu’elle dépend de son mari et qu’elle a besoin de lui, alors elle a reçu des centaines de messages de ses disciples parce qu’ils la voyaient, elle et son mari, heureux Couple soutenu.

Maintenant, Marlene Rodríguez a téléchargé une série de photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle montre qu’elle rajeunit et a montré son côté jamais vu auparavant, celui dont Ricardo Montaner est tombé amoureux, à tel point que même la chanteuse vénézuélienne elle-même a commenté pour le préciser qu’il l’aimera toujours et qu’il a également été impressionné.

Vous pouvez voir les photos complètes sur le compte Instagram personnel @marlenesalome et que jusqu’au matin du 9 mars 2020, j’étais sur le point d’atteindre 50 000 réactions de likes et un peu plus de 620 commentaires de la famille, des amis et des adeptes de la La femme de Ricardo Montaner,

Dans sa publication de ses photos les plus sexy, Marlene Rodríguez a suggéré le message suivant: “J’entends les gens dire qu’ils ne regrettent rien et cela attire mon attention.”

«Je regrette beaucoup de choses faites et dites et si je pense que si je pouvais à nouveau marcher sur la route, je saurais ce que je ne veux plus faire. Il y a aussi ceux qui n’étaient pas bons, mais je les referais. Je comprends le concept que chaque chose est apprise et tout le reste, mais qu’en est-il des blessures? »

“Je n’ai aucun problème à demander pardon, je le fais fréquemment même s’il ne me semble pas que c’était de ma faute, car si l’autre l’a perçu, il suffit amplement de l’assumer.”

“Le mot dit” de toutes choses, gardez votre cœur. ” Et si je veux l’enregistrer. Je ne peux pas changer ce que j’ai fait que je n’aime pas, mais par la grâce de Dieu, il m’a déjà pardonné, cela me coûte plus pour cette raison du cœur et parce que l’ennemi veille à ce que nous n’oublions pas de nous blâmer. »

«Je ne peux donc pas le changer, mais je peux essayer d’améliorer qui je suis à partir de maintenant. «Ce qui signifie que j’ai perpétuellement besoin de grâce. Si je recevais dans cette vie ce que je mérite, je serais vraiment foutu. Donc, au lieu de cela, je reçois cette grâce comme ce qu’elle est: un cadeau. »

Son mari, Ricardo Montaner, a immédiatement jeté ses fleurs et lui a dit combien elle aimait son corps: “Au fait … tes jambes … ugh, bonne tante.”

Puis une femme l’a félicitée et a écrit: «J’aime la façon dont vous voyez la vie et quelle grande bénédiction pour votre mari de l’avoir à cause du peu que je sais que je vois qu’il a été une grande épouse ou un grand guide dans sa vie, je vois ce que agréable de voir comment vos enfants et petits-enfants apprécient, car ils ont une excellente base pour ne pas perdre de vue dans le milieu artistique et vous êtes toujours là pour eux mes meilleurs voeux et que le Seigneur vous bénisse.