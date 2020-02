Fer Dente: «Pour moi, il était important de manquer de secrets»

Fer Dente C’est transparent. Ou du moins essayez de l’être. Avec 30 ans, il a déjà une carrière solide, liée au succès. Depuis qu’il a gagné la réalité High School Musical Il n’a pas cessé de travailler à la télévision et au théâtre, où il s’est imposé comme une figure du genre de la comédie musicale. Au début, on ne savait rien de sa vie privée. Au fil du temps, et alors que la presse le réparait, le puzzle a commencé à se terminer. Fernando est le plus jeune de quatre frères. Il a grandi à Flores. Il est passionné de chevaux. Il est discipliné, étudie et s’entraîne toujours.

Pendant des années, parcourez le chemin de la connaissance de soi. En novembre 2018, il a déclaré sur Instagram qu’il était frustré et incompris dans son enfance: il sentait que quelque chose «échouait» en lui parce qu’il se percevait différemment de ce qui se passait dans son environnement. Il a décidé d’être honnête avec ses sentiments, et pour la première fois, il a été encouragé à parler de son choix sexuel sur le réseau social: “Je suis gay!!! Je pense que tout le monde le savait déjà et sinon, maintenant ils le savent! Et je suis tres fier d’être qui je suis parce que c’est le résultat de l’acceptation de mes sentiments et de mes désirs ».

Acceptez votre identité son âme a guéri. Mais il y avait plus à révéler de son histoire familiale. Un secret que sa mère, Ada, avait avoué avant de mourir: il était le fruit d’une relation amoureuse que sa mère vivait avec un prêtre qui, des années plus tard, a quitté les habitudes. Cette romance s’est produite à un moment où Ada s’était distanciée de son mari (l’homme qui a élevé Fernando) à cause d’épisodes de violence familiale. En 2019, le chanteur a été encouragé à parler à la presse de son père biologique, avec lequel il a ensuite entretenu des contacts sporadiques. Et donc il a été publié.

Aujourd’hui, sans sacs à dos émotionnels, profitez de votre travail présent: les stars de la musique Bottes coquines, avec Martin Bossi Avec son talent pour le chant et le théâtre, Dente brille dans cette comédie musicale, sous la direction de Ricky Pashkus, qui dirige le box-office depuis son ouverture le 15 janvier. Dans la pièce, son personnage rompt le mandat familial et peine à découvrir qui il est. Une histoire similaire à celle qu’il a connue ces dernières années.

– Avant que Ricky Pashkus ne vous convoque pour ce travail, aviez-vous déjà vu Bottes coquines?

—Quand j’ai vécu à New York en 2017 J’ai vu la pièce quatre fois, mais je ne l’ai jamais vue penser à le faire. C’était très étrange, et je n’ai jamais imaginé jouer l’un des personnages de la pièce. Quand je suis revenu ici, il y a un an et demi, Ricky m’a dit qu’il voulait le faire avec moi. Le projet a avancé, mais j’étais avec un engagement de dates et il semblait que je ne pouvais pas le faire; alors tout s’est arrangé. J’ai eu le projet Disney en tournée et j’ai finalement fini par rester ici.

– Comment est ton personnage dans la comédie musicale?

–Charlie Il est le fils du propriétaire d’une usine de chaussures en ville. Le travail se passe entre la ville et une capitale. Un garçon qui décide de quitter son village avec sa petite amie de toujours pour faire son propre chemin, car il ne veut pas suivre les mandats familiaux. Dès qu’il s’installe dans la capitale, son père décède et reprend l’usine: là, il découvre qu’il est en faillite car les chaussures qu’ils fabriquent ne sont plus achetées par personne. Dans la capitale se trouve Lola (Bossi), et avec cette drag queen spectaculaire, il leur vient à l’esprit que s’ils commencent à fabriquer des bottes pour femmes, ils pourront sauver l’usine.

—Quels sont les aspects les plus intéressants de l’histoire?

– La déconstruction que mon personnage doit traverser, car il n’y a pas de traînée en ville. Et il se passe beaucoup de choses: briser les mandats familiaux, le but de la vie, la mission, l’amitié et l’amour. C’est un travail qui a beaucoup d’humour. L’épine dorsale de l’histoire est de pouvoir être qui vous êtes. C’est quelque chose qui semble très ringard et très rose, mais c’est quelque chose qui m’a beaucoup excité chaque fois que j’ai vu la pièce. Quand on voit comment tous les personnages finissent par s’accepter, et entre eux … C’est quelque chose qui est actuellement très proche de la peau dans la société: tout le temps de nouvelles façons de s’exprimer, de nouvelles identités et même de nouvelles façons de s’appeler apparaissent. La tolérance est donc très nécessaire aujourd’hui, et mettez-vous vraiment à la place de dire: «Eh bien, peut-être que je ne sais pas tout ce que je pense savoir. Voyons quelle est la meilleure façon de vivre ensemble et de se comprendre. »

“Nous avons tous traversé un chemin de connaissance de soi, comme vous, que vous avez raconté l’histoire de votre père biologique pour la première fois l’année dernière …”

—Le travail de connaissance de soi est constant. Il est toujours bon de continuer à creuser pour que les problèmes refassent surface et qui vous êtes vraiment. Pour moi non plus de parler: C’était très important de dire qui je suis, et qui suis-je comprend beaucoup de choses. Pouvoir les compter, pouvoir les partager, les montrer, c’est aussi revendiquer qui on est. C’est abandonner ce qui ne vous appartient plus, enlevez la morbidité, le drame ou autre. Ce sont des choses que l’on n’a pas décidées et qui vous touchent dans le cadre de votre ADN. C’est très libérateur.

“Après avoir dit que vous étiez le fils d’un prêtre, votre vie a-t-elle changé?”

“Cela n’a pas changé parce que tout mon cercle, qui est celui avec qui je bouge, le savait.” Cela faisait partie de mon histoire, mais d’une manière ou d’une autre, c’est un changement un peu plus fondamental que peut-être avec les années je remarquerai ou peut-être que je ne remarquerai pas la différence parce que je l’ai déjà fait. Peut-être si je ne l’avais pas fait depuis quelques années j’aurais commencé à sentir le prix de ne pas le dire, de continuer à le garder. Mais pour moi, il était très important de manquer de secrets.

– Au moment où vous avez raconté cette partie de l’histoire familiale, votre frère, le journaliste Tomás Dente, n’a pas voulu en parler. Vous avez eu des allées et venues dans la relation. Comment vont-ils maintenant?

“Allez-vous voir le théâtre?”

-Je ne sais pas! (Rires)

“Prévoyez-vous de l’inviter?”

-Oui, bien sûr! (rires) L’invitation est toujours ouverte à tous.

– Comment vous entendez-vous avec Martín Bossi?

“Nous sommes dans un moment très idyllique, lune de miel.” Je pense que nous sommes tous les deux surpris par la façon dont nous pouvons nous percevoir les uns les autres et par notre similitude en matière de travail. Pour moi, c’est un honneur de diriger avec lui un spectacle qui a tant d’années sur scène. Sans parler de son succès commercial, mais aussi artistique et professionnel en construisant ses spectacles et en développant une marque. C’est rejoindre un homme de toutes ses connaissances qui est si généreux en le partageant et en réalisant le projet. Il porte une chemise à cent pour cent et est très passionné. Nous aimons donc avoir les mêmes folies en matière de travail, d’obsession du travail, de répétition, de perception … Nous aimons vraiment le théâtre, travailler entre acteurs et construire une pièce que nous aimons C’est un très gros défi qu’il relève et il le fait de manière magnifique. C’est un excellent partenaire et nous sommes en passe d’être amis.

—Dans le travail que vous chantez et dansez, comment vous préparez-vous à supporter autant d’efforts physiques sur scène?

“C’est presque comme préparer un athlète plus ou moins.” L’histoire de ma vie depuis que je m’en souvienne, parce que je la fais depuis de nombreuses années. Pour moi, cela fait partie de ma routine: bien manger, bien dormir, bien s’hydrater, s’entraîner et suivre des cours. Fondamentalement, la formation a toujours été une priorité, puis maintenue et formée. L’entraînement physique aussi pour une question d’air et de résistance, d’énergie. Nous répétons sept heures par jour, parfois plus, du lundi au samedi. Il faut être concentré, pouvoir être présent tout ce temps, les oeuvres sont très difficiles à monter, il faut pouvoir y arriver dans les temps de répétition qu’on a. Aller courir, s’amuser aussi, tout cela fait partie d’une combinaison pour être au mieux avec votre instrument.

“Êtes-vous un couple maintenant?”

“Pourquoi n’avez-vous pas le temps?”

“C’est une réponse facile que je vous donnerais, même si je n’ai pas le temps.” Mais je ne pense pas que ce soit une justification. Ce sont des choses qui arrivent, parfois l’une est en couple et d’autres sont célibataires.

—Comment a été votre expérience dans le Danse 2019? Auriez-vous aimé gagner?

“Je voulais être en demi-finale, mais j’étais aussi très reconnaissant quand j’ai été libéré parce que je ne pouvais plus. Notre rêve est pratiquement réalisé. C’était bien mieux de pouvoir récupérer toutes les heures que je répétais et enregistrais pour pouvoir les mettre ici dans Kinky Boots, ce qui me demande beaucoup.

—Quels autres projets avez-vous, à part Bottes coquines?

– En principe, je serai avec le travail. L’année dernière a été très vertigineuse pour moi. J’ai appris que je ne veux plus de ce vertige. Je veux pouvoir avoir des projets plus calmes, avec ma musique. Je vais commencer à enregistrer mon premier album au cours de l’été. Maintenant, en janvier, mon troisième single sort avec sa vidéo. J’ai besoin de temps pour moi, ma créativité et pour développer les choses que je veux faire.