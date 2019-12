Fermer les pièces mélangées dans une séance tranquille avant Noël

LIMA, 23 décembre (.) – Les devises latino-américaines ont clôturé lundi de manière mitigée face à la stabilité mondiale du dollar, un jour de pénurie avant Noël.

* Au Brésil, le real a augmenté de 0,31% à 4,0822 unités; tandis que l'indice boursier Bovespa a ajouté 0,36%, à 115 530.

* Au Mexique, le peso a gagné 0,02%, à 18,9310 / 18,9360 unités; et l'indice de référence S & P / BMV IPC a perdu 0,54%.

* En Argentine, le peso s'est déprécié de 0,29% à 59 985 / 59,99 unités par dollar, avec la participation précoce des banques officielles sur le marché, ont indiqué les opérateurs.

* Et le principal indice S&P Merval a augmenté de 3,32%, pour une fermeture provisoire de 39 915,25 unités, après l'approbation de la loi intitulée "Solidarité sociale et réactivation productive" qui vise à stimuler la croissance, réduire la pauvreté, contenir l'inflation et renégocier la dette publique.

* Les marchés des devises, des actions, des obligations et des céréales de l'Argentine seront fermés mardi et mercredi pour la fête de Noël.

* Au Pérou, la devise a soustrait un léger 0,06%, à 3 318/3 319 unités; et la référence de la bourse de Lima a progressé de 0,52%.

* "La nouvelle des négociations entre la Chine et les Etats-Unis a donné un coup de fouet aux devises de la région, mais le comportement de ce jour montre que la tendance pourrait se terminer", a déclaré un opérateur.

* Le peso chilien a clôturé avec une baisse de 0,17%, à 754,30 / 754,60 unités par dollar, un jour de forte volatilité et malgré l'injection de devises par la Banque centrale pour booster la monnaie local

* Parallèlement, l'indice IPSA de la Bourse de Santiago a reculé de 0,21% à 4 726,10 points.

* Le peso colombien s'est apprécié de 0,63%, à 3 311,51 unités par dollar, sa plus haute clôture en sept semaines; En même temps que sur le marché boursier local, l'indice COLCAP a rebondi de 1,35%, profitant de la tranquillité extérieure avant les fêtes de Noël et du nouvel an.

Cours à 21h24 GMT

Indices boursiers Cotation Var pct Var pct

MSCI Marchés émergents 1107,64 0,09 14,7

MSCI Amérique latine 2900,22 -0,29 13,03

Bovespa Brésil 115530,48 0,36 31,4530

IPC Mexique 44280,77 -0,51 6,34

Argentine MerVal 39915,25 3321 Infinity

COLCAP Colombie 1665,04 1,35 25,58

IPSA Chili 4,726,1 -0,21 Infinity

Pérou sélectif 528,21 0,45 3,10

Dollar contre pièces Devis Var pct Var pct

Real brésilien 4,0833 0,46 -4,94

Peso mexicain 18,9560 -0,04 3,68

Peso chilien 754,3 0,53 -7,78

Peso colombien 3310 0,67 -1,92

Soleil péruvien 33175 -0,13 +1,42

Peso argentin 59,81 0 -36,98

(Rapport de María Cervantes; avec la collaboration de Froilán Romero à Santiago, Nelson Bocanegra à Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez au Mexique et Walter Bianchi et Jorge Otaola à Buenos Aires.)