Fernando Colunga et le jour où il a révélé pourquoi il ne s’était pas marié

Quelques jours après son anniversaire, une vidéo apparaît où l’acteur mexicain révèle pourquoi il ne s’est pas marié Fernando Colunga affirme que la vie privée est importante dans sa vie La publication a plus de 200 000 vues

Fernando Colunga est né le 3 mars 1966 à Mexico. À 54 ans, il ne s’est jamais marié et a toujours été très réservé sur sa vie privée.

Ces jours-ci, une vidéo a refait surface où l’acteur mexicain parle de mariage et de paternité. Jusqu’à présent, la publication compte plus de 200 000 vues.

Dans l’interview, Fernando Colunga, qui a participé à des feuilletons tels que «Passion et pouvoir», «Parce que les règles de l’amour» et «Je suis votre propriétaire», entre autres, commente que depuis le début, il a pris la décision de prendre sa vie en privé .

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait au mariage en tant qu’institution, l’acteur mexicain a répondu oui, qu’il le croyait et le respectait: «J’aime l’engagement, et que j’ai un engagement, former un engagement avec quelqu’un, parfois pour Le mieux, c’est que tout le monde s’attend à ce qu’un document comparaisse devant un tribunal et ne sait pas quel type d’engagement j’ai pris. »

Il a également souligné que ce n’était pas à cause de sa “nature compliquée” qu’il ne s’était pas marié, comme il l’avait dit à plusieurs reprises.

Fernando Colunga dit que son partenaire doit être une personne très intelligente, avec une grande sécurité et une grande confiance, plus avec le type de scènes qu’il a parfois à faire et les gens avec qui il vit.

«Avec les horaires, il y a des moments où même si vous restez dans quelque chose, au moment où l’ordre des enregistrements bouge et ça devient un désastre. Il m’est arrivé qu’une fois, ils m’ont dit que je n’avais aucune considération et j’ai dit que c’était le travail, ce n’était pas moi. »

Sur la paternité, l’acteur mexicain a avoué qu’il y a de nombreuses années, il ressemblait à papa, mais il a encore le temps de le faire. Il a également profité de l’occasion pour parler de ses futurs projets, comme une nouvelle série.

Enfin, Fernando Colunga a envoyé le message suivant: «La vie est compliquée pour tout le monde, nous avons tous des hauts et des bas, mais je pense que quand la foi n’est vraiment pas perdue, quand l’espoir est là, quand on prend le contrôle, bien que Ça fait un peu mal, on se frotte et on compose et on continue et on n’arrête pas de rêver. »

Les commentaires sur cette vidéo n’ont pas tardé à arriver, attirant l’attention sur plusieurs d’entre eux: «Qu’ils soient gays ou non, ce n’est pas notre affaire. Sa vie est privée, son travail est acteur, et c’est tout ce qui compte »,« Fernando Colunga a gagné le respect, l’admiration du public et le médium artistique pour son travail ».

“Il me semble que tout le monde, en particulier les célébrités, quand ils ne les voient pas avec un partenaire ou des enfants, supposent automatiquement qu’ils sont gays ou lesbiens”, “Bello este hombre, qui était Blanca Soto, vraiment.”