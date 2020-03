Fernando Colunga refait surface une vidéo où il a été capturé avec son partenaire

Un jour après son anniversaire, la vidéo de l’acteur mexicain Fernando Colunga refait surface avec sa partenaire, Blanca Soto, et les soupçons sont confirmés La vidéo a jusqu’à présent plus d’un million de vues

L’acteur mexicain Fernando Colunga, le 54e anniversaire, a refait surface dans la conversation après la sortie d’une vidéo où il a été capturé avec sa partenaire, Blanca Soto, confirmant des soupçons.

La vidéo, qui a jusqu’à présent plus d’un million de vues, est disponible sur YouTube, et on peut la voir Fernando Colunga arriver à l’aéroport de Miami, en Floride, accompagné de sa partenaire, Blanca Soto, et en descendant de la voiture à celui qui a voyagé, ils lui font un tendre baiser d’adieu dans la bouche, en plus de le prendre avec passion de la taille.

Bien que l’acteur mexicain ait voulu passer inaperçu en portant une casquette noire, on voit clairement que c’est lui.

Les acteurs sont arrivés dans une camionnette noire sur la plate-forme de départ et là, ils se sont garés. Fernando Colunga a été le premier à descendre, et comme un gentleman, il a ouvert la porte à Blanca Soto, puis a baissé ses sacs, et en quelques instants, il l’a licenciée de manière très affectueuse, mais discrète, lui disant au revoir et lui donnant une douce tape sur la ceinture.

Lorsqu’elle a demandé à Blanca Soto où elle allait, l’actrice a simplement répondu: “Je vais là-bas, je vais là-bas”, et quand on lui a dit qu’elle avait été vue en train d’embrasser Fernando Colunga, elle s’est exprimée comme suit : “Bisous pour tous, bisous pour tous mes enfants, pour tout le public, pour tout mon peuple, beaucoup de bisous.”

À son arrivée au Mexique, le couple de Fernando Colunga a été informé qu’ils avaient vu les yeux d’une femme amoureuse, à laquelle Blanca Soto ne faisait que sourire, et lorsqu’elle a insisté pour lui dire au revoir, elle a souri de surprise et a demandé comment Ils l’avaient vu.

«Je vais très bien, je ne sais pas de quoi vous parlez, je suis très heureux et je suis ici au Mexique pour voir ma famille et tout très bien. Et ça ne se cache pas (sa relation avec Fernando Colunga), j’ai préféré garder ma vie privée privée et je vais très bien et merci de me le demander. »

Blanca Soto a insisté sur le fait que la rumeur disait que sa relation avec Fernando Colunga avait commencé puisqu’ils étaient ensemble dans le feuilleton “Parce que l’amour règne”, répondant qu ‘”elle apprend beaucoup de nouvelles choses” et qu’elle préfère ne pas parler de sa vie privée , mais pas avant de dire au revoir à tous ses partisans.

Après avoir joué dans le feuilleton, Fernando Colunga et Blanca Soto étaient ensemble dans une pièce de théâtre, et chaque fois que l’actrice a été demandée s’il y avait autre chose entre eux, elle ne l’a jamais confirmé ou nié. Il ne faut pas oublier que Fernando Colunga est l’un des hommes les plus privés qui existent.

À l’époque, l’actrice mexicaine Carmen Salinas, qui a travaillé avec eux sur le feuilleton, a avoué qu’elle les considérait comme très affectueuses. D’autres acteurs ont également commenté que ce roman est passé de la fiction à la réalité. En outre, la rumeur disait qu’ils étaient partis vivre ensemble, mais ce qui s’est passé, c’est que Blanca Soto a acheté à Fernando Colunga une maison de sa propriété, alors ils étaient voisins.