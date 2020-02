Fernando Delgado: Vulgarity a repris les nouvelles technologies | Culture et divertissement

L’écrivain et journaliste Fernando Delgado, lauréat des prix Planeta et Azorín, dénonce que “la vulgarité a pris le dessus sur les nouvelles technologies”, notamment les réseaux sociaux, et revendique la poésie comme “l’espace le plus important de la littérature et donc tellement, le plus respectable. “

Dans une interview à Efe à l’occasion de la publication de son dernier recueil de poèmes, “La mer nue” (Pré-textes), Delgado valorise des phénomènes tels que Rosalía, capable de porter “le mot poétique sur scène et de nous infecter tous” de ces émotions “, en référence à la version que le chanteur a faite d’un poème de San Juan de la Cruz dans” Bien qu’il fasse nuit “.