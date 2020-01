Fernando Samalea: “Charly García n’a jamais cessé d’être ce jeune idéaliste aux cheveux longs et au comportement décalé”

Fernando Samalea Il vient de publier «Never is too much», la clôture de la trilogie autobiographique qui couvre la période 2010-2017, où il raconte ses expériences avec beaucoup de détails et, comme il l’affirme lui-même, l’humour et les émotions ont une place primordiale.

En dialogue avec Teleshow, le batteur et bandonéoniste a décrit le sujet du tout nouveau livre, a raconté ses «trucs» pour se souvenir des faits et a souligné ce qu’il apprécie le plus dans la tâche d’écrire.

“Charly García n’a jamais cessé d’être ce jeune idéaliste aux cheveux longs et au comportement décalé, et c’est l’une de ses grandes vertus. Il est sans aucun doute l’axe populaire de mes trois livres », a-t-il déclaré à propos de l’ancien Sui Generis, qu’il connaît de près pour avoir travaillé à ses côtés pendant de nombreuses années.

– Après «Qu’est-ce qu’un long jeu» et «Pendant que les autres dorment», vient «Ce n’est jamais trop». Pourquoi le nom? Parce qu’il y a toujours plus à dire …

– Peut-être que le titre implique un auto-stimulus, afin de ne pas rester coincé, ou reflète mon désir naturel de vivre de plus en plus d’expériences. Heureusement, je parviens à conserver l’illusion et la capacité d’émerveillement. C’est simple qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à dire.

– Le livre couvre la période 2010-2017. Comment définiriez-vous cette étape de votre vie?

– C’est celui que j’aime le plus à ce jour, car il a l’avantage de l’apprentissage préalable. J’ai continué à enregistrer, tourner et voyager, après d’innombrables enregistrements, tournées et voyages d’autres décennies, de sorte que la marge d’erreur devenait de plus en plus petite. J’ai toujours senti que le présent était la meilleure chose qui pouvait m’arriver, en essayant la manière zen à l’âge adulte. Cela ne veut pas dire qu’il s’est éloigné du passé, encore moins malheureusement irremplaçable. Mais, comme j’ai raison, j’ai préféré imposer des tendances futuristes, palpitant ce qui vient et laissant ce qui a été vécu dans mon petit cœur.

Je ne serai jamais inconscient de parcourir la situation actuelle de chaque instant. Maintenant, je peux aller de Billie Eilish, Knower, Louis Cole ou Genevieve Artadi à ce que j’ai gardé dans la poitrine de mes souvenirs. Je lis des biographies, j’écoute Long Plays et je visite les endroits mentionnés dans les livres ou les films que j’aime. Des gens comme Patti Smith, Jack Kerouac, Astor Piazzolla, John Lennon, Joni Mitchell, Miles Davis, Jean-Luc Godard, Alejandra Pizarnik, Phil Collins, Philippe Petit, Jaco Pastorius, Victoria Ocampo, Ernesto Guevara, Jane Bowles ou Marta Minujín m’aident , comme beaucoup d’autres, pour garder l’esprit élevé. Il y a quelque temps, j’ai lu la biographie de Spinetta écrite par Sergio Marchi et cela m’a fasciné.

Musicalement, j’ai tendance à chérir mon adolescence, comme Mike Oldfield, Yes, King Crimson, Genesis ou Emerson, lake & Palmer, ainsi que Serú Girán, Spinetta Jade, Porsuigieco ou Sui Generis au niveau national. Je m’excite comme un enfant devant ces couvertures avec des dessins de Roger Dean, ou ceux des années 70 illustrés par Juan Oreste Gatti. Je peux voir le film “Goodbye Sui Generis”, écouter le live “Music of the soul”, “The fat of the capitals” ou “Going from bed to living room” et ressentir la même ivresse. Garcia n’a jamais cessé d’être ce jeune idéaliste aux cheveux longs et au comportement décalé, et c’est l’une de ses grandes vertus. Il est sans aucun doute l’axe populaire de mes trois livres. Étant mon artiste préféré, c’est celui qui a le plus influencé ma vie musicale, tous deux étant son public en tant que participant à ses projets. Rien n’aurait été pareil pour moi si je n’avais pas eu la chance de croiser mon destin avec le sien.

– Que trouvera le lecteur immergé dans le texte?

– En principe, j’espère avec quelque chose de divertissant. J’ai essayé de faire régner l’humour et les émotions, et il y a des paragraphes de colorant surréaliste. Le pire, c’est que tout est vrai! Il s’agit d’un récit chronologique de ces dernières années, lorsque je faisais partie de García & The Prostitution – jouant du bandonéon, du vibraphone et du mannequin percussif – et nous avons fait une tournée en Amérique du Sud, des galas ont eu lieu au Teatro Colon ou des concerts à New York et Miami. Aussi sur l’enregistrement de Aléatoire, qui m’a trouvé batteur et qui était inoubliable. J’étais de retour côte à côte avec l’artiste dans un studio, ressentant au jour le jour ses créations dans le plan “La machine à être heureuse”, “Printemps” et “Rivalité”, comme au temps de “Partie de religion”, “Philosophie bon marché et chaussures en caoutchouc”, “La fille de la larme »ou tant d’autres disques.

Aussi, je mets autant de détails lors de l’édition de mon album bandonéon Partout, J’ai reconstruit mes pérégrinations avec l’Unreal Sextet ou l’Orchestre Hypnofón d’Alejandro Terán, et mon flirt international avec l’Anglais Phil Manzanera, le Franco-américain CocoRosie, les Americans of Electric Gauchos, le Chilean Pedropiedra, le Japanese Yoshitake Expe et le chanteur Cherokee Krishna Aigle noir

Entre autres, j’ai raconté ma participation avec le groupe Estelares ou d’autres artistes argentins de la génération intermédiaire tels que Marcelo Ezquiaga et Pablo Dacal, mes incursions dans le monde d’Ortega -de Rosario, le cinéaste Luis à Ramón lui-même-, ainsi que les rencontres avec Illya Kuryaki & The Valderramas, ancien Virus Julio Moura, poète Horacio Ferrer, Diego Frenkel et Hilda Lizarazu.

Bien sûr, Mes voyages moto ne manquent pas dans leurs pages, à la fois la détente et l’aventurier Mototour réalisés avec Marina Fages en 2017, qui nous ont fait parcourir plus de onze mille kilomètres à travers l’Argentine, la Bolivie, le Pérou et le Chili, à travers les chaînes de montagnes, les jungles, les déserts et les hauts plateaux, dans le que nous proposons vingt-cinq concerts dans des bars, centres culturels ou petits théâtres.

Le livre culmine en France, lors d’enregistrements européens et de tournées avec les Français Benjamin Biolay, en nous initiant au Zénith parisien. Benjamin est une véritable idole populaire dans le pays gaulois, qui navigue à la fois dans la chanson classique et française, le hip-hop, le rock ou la cumbia électronique, en plus d’écrire ses propres arrangements orchestraux, d’agir dans des films et de filmer des clips vidéo originaux. Depuis cinq ans maintenant, il a eu la générosité de m’inclure dans son équipe. Il m’a donné la chance et je serai toujours reconnaissant.

– Comment est ta méthode d’écriture? Je vous pose la question car il est frappant de voir comment vous décrivez les faits avec tant de détails. Vous avez une mémoire incroyable …

– J’adore revenir aux lieux réels de chaque souvenir, si possible, comme s’il s’agissait d’un film. Appel à l’esprit mécanique. Pour se souvenir plus précisément, cela permet de remettre le pic sur les disques en question, afin que des milliers d’images et de sensations cachées puissent être téléchargées. Évidemment, au moment où j’écris, je vois beaucoup de photos, relire des notes journalistiques ou regarder des vidéos, publiques et privées. Donc, ma “mémoire incroyable” a aussi ses astuces.

– Dans le livre, vous racontez de nombreuses anecdotes. Pouvez-vous raconter quelque chose dont vous vous souvenez toujours?

– J’ai écrit plus de 500 pages dans chaque volume, pour raconter de nombreux détails, il serait donc vain de résumer quelque chose en quelques lignes. L’axe est ma volonté, et les personnes importantes avec qui j’ai eu la joie de partager.

– Qu’est-ce qui vous plaît le plus?

– Recréez l’expérience, comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre impliquant des êtres chers. C’est quelque chose de magique et d’excitant, de retrouver des dialogues, de l’esthétique, des technologies ou des façons de parler. Il génère en un seul son mélange émotionnel, bien sûr, mais il est très curatif et utile. Psychologiquement, un génie. La chose concrète est que, lors de l’écriture, chaque situation racontée se produira à l’infini, lorsque les yeux seront posés sur une page du livre. Tout d’antan redeviendra présent grâce à l’imagination de chacun. C’est manipuler la vie, dans le bon sens et, pourquoi pas, l’élever à l’état mythologique. De ma vision, sans prétendre devenir un porte-parole historique.

– L’écriture autobiographique et la musique ont-elles des points communs? J’imagine peut-être la discipline …

– C’est fouiller sur le même, disons. Haut mystère.

– Quels projets avez-vous pour 2020?

– Benjamin Biolay se produira au Théâtre Astral de Buenos Aires en mars, tout comme il y aura des tournées européennes avec lui. Cela nous rend très excités, donc je ne peux pas me plaindre. De plus, nous partagerons des concerts avec Fernando Kabusacki, à la fois dans le style de ceux que nous avons donnés au Planétarium et avec l’idée immédiate d’accompagner Tony Levin lors de sa prochaine visite en Argentine. En parallèle, nous continuerons à présenter Intuition de Michelle Bliman, une artiste que j’aime et qui a un merveilleux groupe de jeunes, dans lequel je me glisse habituellement dans la batterie. Il a enregistré un album divin, avec des chansons de sa plume et des participations de Hernán Jacinto, Javier Malosetti, Matías Mendez et Pablo Gonzalez de IKV, entre autres. En prime, je fantasme d’écrire un roman de fiction, de faire un autre album personnel de bandonéon et d’enregistrer avec Garcia chaque fois que je le demande. L’empereur de l’univers a quoi.

Je dirais que j’aime aussi “ne rien avoir à faire”, regarder les gens depuis la fenêtre d’un bar, lire, visiter des lieux, chercher avec imagination, aller au cinéma ou dessiner. J’ai la chance de pouvoir le faire et Je sauve la ferveur presque adolescente de l’observation, comme celui qui montre le film «A Rainy Day in New York» de Woody Allen, à travers son jeune protagoniste. Mais, surtout, il semble très agréable d’essayer de maintenir de bons principes et de bonnes valeurs, d’apprécier le simple, d’exalter l’héritage de mes parents et de partager et d’aider ceux qui en ont besoin. Plus c’est poétique, mieux c’est.