Ferragamo, Dior, Ecoalf ou Levi’s diffusent de la musique en direct, des cours de yoga et de la cuisine | Le style

La mode a été contrainte d’arrêter sa production, mais elle ne s’arrête pas, elle maintient le contact avec ses clients à travers de nouveaux concepts de communication multimédia, comme l’ont mis en pratique Bottega Veneta, Dior, Salvatore Ferragamo ou la firme espagnole. Ecoalf qui ajoutent au divertissement.

Espaces «en ligne» avec activités

Au moment de l’isolement dans lequel nous vivons, la firme italienne Bottega Veneta a annoncé le lancement d’une plateforme multiplateforme pour aider ses followers à rester “forts” et “positifs” et à stimuler la “créativité” à travers le monde.

Le directeur créatif de la firme Daniel Lee a expliqué que dans ces moments “d’extrême inquiétude”, la firme se sent responsable de vanter ces “valeurs” et d’allumer la flamme de “l’espoir” et de la “joie”.

Avec “Résidence Bottega” La firme italienne lance sur YouTube, Weibo, Line, Kakao, Spotify, Apple Music et un mini-site sur www.bottegaveneta.com, un espace dans lequel ses collaborateurs, muses et talents rendront hommage chaque semaine aux esprits créatives et œuvres qui ont influencé leur vie, détaillées dans un communiqué.

Écrivains, musiciens, réalisateurs et artistes feront partie de ce projet qui sera lancé chaque week-end avec des performances musicales en direct, une cuisine en direct par des chefs renommés et une séance de cinéma le dimanche.

“L’idée est de refléter un week-end régulier pour donner un sentiment de normalité familiale à tout le monde”, ajoute Lee.

Survivre à l’isolement

Comme il est évident que la narration est un moyen de survivre à l’isolement, Salvatore Ferragamo a publié Trivia, un projet digital visant à partager le message de “n’abandonne jamais”, transcendant les barrières physiques pour raconter des histoires à travers les réseaux sociaux tels qu’Instagram et Facebook.

Ce sont cinq épisodes prévus pour Mercredis et samedis, questionnaires et anecdotes avec lesquels vous pourrez visiter le passé, les produits emblématiques et les moments les plus marquants de la vie du fondateur de la firme italienne.

La firme espagnole de mode bio, Ecoalf, a lancé l’initiative # LET´SWINTOGETHER, avec laquelle ils ont l’intention de se dissocier de la “négativité” produite par l’actualité pour se concentrer sur les contenus “positifs”, éducatifs et autres liés aux soins, expliquent-ils de la firme.

La dynamique est la même chaque semaine, chaque utilisateur pourra connaître la activités hebdomadairesLe matin et l’après-midi, via le compte Instagram de la marque, ils ne sont plus jamais les mêmes et sont enseignés par des professionnels de différents domaines tels que yoga, cuisine pour adultes ou pour enfants.

Le même objectif, à encourager, est celui poursuivi par la filiale espagnole de la firme texane Levi’s qu’il propose chaque après-midi à cinq heures, sur sa chaîne Instagram @levis_spain concerts de musique vivre avec différents artistes, dont Mister Piro, Hotel Flamingo, Paula Cendejas, Cintia Lund, Soledad Vélez, Álvaro Naive, Laura Put, en plus de tutoriels de personnalisation.

D’autre part, avec la volonté de mettre la mode au service du divertissement, Dior a présenté “Dior Talks”, une série de podcasts en format conversation dans lesquels artistes, collaborateurs et amis de la firme française parlent de leurs œuvres et des défis de demain, du rôle de l’art aux étapes clés du féminisme.

Il ne faut pas oublier que pour Maria Grazia Chiuri, directrice de la création des collections féminines de Dior, le chevauchement entre la théorie féministe et l’art s’est avéré être un élément essentiel de ses propositions, amplifiant la voix des artistes et des écrivains avec lesquels elle a collaboré.

Le projet est présenté par l’écrivain Katy Hessel et intègre les réflexions de Judy Chicago, Tracey Emin et Paola Ugolini.

