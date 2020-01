Fête de Jésus Maria: le public a applaudi debout en hommage au chalchalero Juan Carlos Saravia

La mort du musicien de Salta Juan Carlos Saravia Cela a généré la tristesse de sa famille et de ses amis, mais aussi de nombreuses personnes qui connaissaient son travail et l’admiraient. La nouvelle de sa mort est venue alors qu’une des nuits du Festival national de dressage et de folklore de Jesús María, qui a décidé de lui rendre un petit hommage.

À mi-chemin de la réunion traditionnelle qui a lieu dans la province de Cordoue, la scène dans laquelle différents groupes se produisaient était sombre et un homme est sorti pour annoncer la mort du chanteur, ce qui a généré un silence dans le public, tandis que une photo avec l’image de l’artiste est apparue à l’écran.

«Je ne trouve pas les mots parce que ce ne sont pas de jolies nouvelles que je vais leur donner. Juan Carlos Saravia, le grand chalchalero, vient de décéder. Je veux que le stade lui applaudisse pour son travail, pour cet héritage éternel, pour ce souvenir qui devient éternel aujourd’hui dans ses chansons », a déclaré l’hôte de l’événement après onze heures du soir.

Immédiatement, le public s’est arrêté et a commencé à applaudir le chanteur, l’un des meilleurs représentants du folklore en Argentine, fondateur du groupe musical connu qui comptait 10 membres et a été présenté pour la dernière fois en 2002.

Puis, et comme prévu, le récital du groupe a commencé Cabales, également de Salta, qui a honoré le folkloriste effectuant “Caché de mon pays”, une chanson de Mercedes Sosa.

«Le Festival de dressage et de folklore de Jesús María présente ses condoléances à la famille et aux amis de Juan Carlos Saravia, membre de Los Chalchaleros, décédé le jour de la date. Nous nous souviendrons toujours de lui avec beaucoup d’amour et de respect, reconnaissants d’avoir été un diffuseur de notre culture », Il a ensuite écrit l’organisation de l’événement sur son compte Twitter officiel.

Ce même réseau social a utilisé d’autres célébrités et politiciens pour licencier le musicien. C’est le cas de l’auteur-compositeur-interprète Leo dan, qui a décrit le folkloriste comme “Une personne merveilleuse et un exemple à suivre, pour son humilité, sa compagnie et son don de personnes ».

«Nous étions super! Juan Carlos Saravia, votre voix et votre musique seront enregistrées pour toujours dans nos cœurs Merci beaucoup Chalchalero cher! Que Dieu vous ait dans sa gloire. Vous allez nous manquer et nous ne vous oublierons jamais », a-t-il déclaré. le gouverneur de Salta, Gustavo Sáenz.

La municipalité de la ville de Salta a également évoqué la question et déclaré que la communauté était «en deuil» pour la mort du chanteur, mais que «son art restera toujours, la sensibilité de sa musique et le grand travail d’ambassadeur» de cette province. et de son capital.