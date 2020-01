Fête, rythme et messages inclusifs lancent le plus long carnaval du monde | La société

Paillettes des danseurs, rythme effréné des tambours candombe, immenses drapeaux agités par des bras robustes, grosses têtes et grosses marionnettes se mêlent à des chars pleins de lumière et de son le long de l’Avenida 18 de Julio, la plus importante de Montevideo.

C’est le défilé du carnaval de l’Uruguay, le plus long du monde, qui, en plus de faire la fête, garde des messages d’inclusion et de dépassement lors d’une nuit d’été (austral) qui a fixé le cadre de ce coup d’envoi de la soirée Momo.