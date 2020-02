FGR a démantelé une serre de marijuana à Nuevo León

La Bureau du procureur général (FGR), par Sous-procureur général au contrôle régional, aux procédures pénales et à l’amparo (SCRPPA),dans sa délégation de Nouveau Lion, j’ai le lien de processus contre une femme et un homme pour sa responsabilité probable pour le délit de plantation, cultive ou récolte de plantes de marijuana à des fins commerciales.

Les éléments du Police ministérielle fédérale (GFP) démantelé un serre qui a été activé avec l’éclairage artificiel, la climatisation et le système d’irrigation, dans le quartier de Cumbres.

Selon le dossier d’enquête, grâce à un mandat de perquisition, en place Cinq kilos 247 grammes de marijuana et 321 plants ont été trouvés avec un poids de 28 kilos 378 grammes; l’arrestation de Ricardo “N” et Tabita “N”.

Les personnes impliquées ont été mis à disposition du Ministère public fédéral (MPF), qui a demandé une audition initiale devant un juge de contrôle qui a qualifié la détention de légale, prononçant un jugement et institué à titre conservatoire détention préventive, pour Ricardo “N” dans le Centre de réinsertion sociale de Cadereyta; et pour Tabita “N” dans le Centre pénitentiaire pour femmes d’Escobedo.

À Culiacán, ils sécurisent et brûlent les plantations de marijuana

Dans le cadre des actions coordonnées menées par les autorités des trois ordres gouvernementaux, par voie terrestre et aérienne, le personnel de la Secrétariat de la sécurité publique de Sinaloa, par Police préventive de l’État (PEP) et la Secrétariat de la Marine du Mexique (SEMAR), localisé et détruit une plantation de mauvaises herbes à Culiacán, la capitale de l’État de Sinaloa.

Lors de la mise en place de voies de sécurité terrestres et aériennes à proximité immédiate du barrage de Sanalona, à Culiacán, les éléments découvert environ 800 mètres carrés d’herbe, espace immédiatement sécurisé.

Par la suite, efficace Secrétariat de la Marine du Mexique (SEMAR) ils se sont occupés de détruire totalement la plantation par incinération, tandis que la police d’État a soutenu la protection de la région.

Il convient de noter que, parallèlement à ce type d’opération, des travaux de sécurité et de surveillance sont maintenus dans le reste de la capitale et dans l’État, ceci en étroite coordination avec les communes afin de lutter contre la criminalité.

Le Sénat mexicain légiférera sur la dépénalisation de la marijuana

La loi pour la réglementation du cannabis propose la dépénalisation de la marijuana dans sa production et son utilisation, augmentant de 5 à 28 degrés la quantité minimale de possession de la drogue.

Les modifications du projet qui existent déjà stipulent une amende administrative pour possession sans licence de marijuana pouvant aller jusqu’à 10 500 pesos en cas de transport de cannabis sans l’autorisation légale correspondante. L’avancée du Sénat avec cette réforme de dépénalisation, de toute la chaîne, abrogerait la disposition qui sanctionne la possession de plus de cinq grammes de stupéfiants avec privation de liberté du sujet.

Ce plan apporte des modifications à la loi générale sur la santé et au code pénal fédéral bien Elle nécessite l’établissement de directives générales pour la plantation, la culture, la récolte, la production, l’emballage, la publicité, le transport et la distribution.

Pour toutes les phases du processus de production, l’État va intervenir dans le domaine réglementaire du marché à travers la création d’un Mexican Cannabis Institute, qui sera responsable de l’octroi des licences et des permis, et il n’y aura plus de taxe comme indiqué initialement.

Il est prévu que le Sénat légifère sur cette question dans ses travaux de février à avril, ceci après que la réforme sur le sujet était en attente l’année dernière.

Actuellement, la possession autorisée de marijuana est de 5 grammes, cependant, l’augmentation à 28 grammes dans le tableau de l’article 479 de la loi générale sur la santé Il vise à être moins rigide en ce qui concerne le produit, étant entendu que s’il se comporte davantage, «le cannabis n’est pas destiné à la consommation populaire».

La possession matérielle d’un montant supérieur à ce qui est accordé donnera au créancier individuel une amende pouvant aller de 60 à 120 unités de mesure et de mise à jour (UMA), réprimande, travail communautaire et arrestation jusqu’à 36 heures.