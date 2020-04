Fille de Alicia Villarreal Melenie Carmona leggings exercice grand corps maman

La fille d’Alicia Villarreal possède un grand corps comme sa mère Elle se montre sur Instagram avec des leggings sexy et un haut Elle s’exerce dans son salon et provoque des soupirs

Melenie, fille de la chanteuse Alicia Villarreal et de l’acteur Arturo Carmona, apparaît sur Instagram avec des leggings et possède un grand corps comme sa maman pendant l’exercice.

C’est à travers les réseaux sociaux que la jeune femme a profité de l’enfermement par le coronavirus pour animer certaines séances pour renforcer ses muscles.

La fille du célèbre n’a pas hésité à publier qu’elle fait un effort pour rester en forme, mais elle l’a fait d’une manière si sensuelle qu’elle s’est souvenue de sa mère.

Il est indéniable que la fille d’Alicia Villarreal a hérité de sa beauté et cette fois il n’y avait aucun doute sur elle en raison de la grande similitude entre les deux.

Les séances d’exercices que la jeune femme effectue sont à la maison et, en l’absence d’équipement de gymnastique, elle se sert de bouteilles de jus et de lait.

La femme élancée utilise également une table dans le salon et tout cela avec de la musique en fonction des séances d’exercices qu’elle effectue.

Melenie Carmona est vêtue de leggings et d’un haut en noir, qui mettent en valeur sa silhouette incroyable et en laisse plus d’une avec la bouche ouverte.

Mais bien qu’il semble que la fille de la chanteuse soit en toute tranquillité, l’année dernière, elle a subi une tentative de maltraitance.

Selon ce qui a été publié dans El Universal, la jeune fille de 20 ans à l’époque a été tirée par une personne, mais elle a immédiatement réussi à s’échapper.

La personne chargée de divulguer ces informations était son père Arturo Carmona, qui a révélé aux médias que sa fille allait bien.

Cependant, il a dit que la famille avait terriblement peur de la façon dont les choses se passaient, mais heureusement, elle ne vieillissait pas.

L’acteur a raconté que sa fille allait à l’université de la ville de Monterrey, Nuevo León, lorsque les événements se sont soudainement produits.

Compte tenu de cela, la famille a décidé de porter plainte pour tentative d’abus, en attendant que les autorités accomplissent leur travail.

Après cet incident dangereux, les choses sont revenues à la normale chez Melenie Carmona et aujourd’hui elle jouit d’une grande tranquillité.

Sur son compte Instagram, la fille d’Alicia Villarreal compte plus de 142 000 abonnés et a à ce jour téléchargé environ 180 publications.

Dans une publication sur le portail Debate, la jeune femme a avoué être très amoureuse de son petit ami Patrick Ogam, révélation qu’elle a faite sur le programme télévisé Ventaneando con Pati Chapoy.

L’interview dans Debate a été publiée fin février de cette année et révèle que son amant est un footballeur membre de l’équipe des Tigres de l’Université autonome de Nuevo León.

Sur son compte Instagram, il a plusieurs photos avec lui et il se vante des moments les plus heureux qu’il passe à côté de lui et ses amis le célèbrent.

La fille d’Alicia Villarreal a déjà commencé sa carrière dans le monde du mannequinat et s’apprête à entrer dans le monde du show business, mais pas avant de terminer sa carrière.