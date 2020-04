Fille de Joan Sebastian Marcelia Figueroa bikini quarantaine complète

La fille de Joan Sebastian laisse ses adeptes bouche bée En pleine quarantaine, Marcelia Figueroa suscite de mauvaises pensées dans un bikini “C’est si simple d’être heureux”, dit-elle dans sa publication.

Au milieu des années quarante, Marcelia Figueroa, fille de feu la chanteuse Joan Sebastian, suscite de mauvaises pensées dans un bikini dans une paire de photographies qui a laissé ses partisans bouche bée.

Avec plus de 5600 likes jusqu’à présent, cette publication de la fille de Joan Sebastian est disponible sur son compte Instagram officiel, et elle est magnifique dans un bikini sensuel et un chapeau flirty, en plus de son sourire particulier.

“C’est si simple d’être heureux, et c’est si difficile d’être simple”, a écrit Marcelia Figueroa, ce qui a amené ses followers à répondre, parmi eux, Angela Aguilar, fille du chanteur mexicain Pepe Aguilar, qui a posté: “Oh, mon Dieu, corps “

Son frère, Julián Figueroa, fils de Joan Sebastian et de l’actrice et chanteuse costaricienne Maribel Guardia, s’est exprimé ainsi: «Quelle Barbara! Quelle profondeur! Quelle inspiration! », À laquelle Marcelia Figueroa a répondu:« Je philosophe ».

D’un autre côté, les admirateurs de la fille de Jeanne Sébastien, qui a 22 ans, l’ont bientôt remplie de flatterie: “Es-tu réel?”, “Le plus beau”, “Oh, mon Dieu, le grand corps”, ” Belle “,” Je t’aime, mana “,” Belles lèvres “,” Belle “,” Wow “,” Je t’aime “; “Je t’aime”, “Wow, super délicieux, beau, beau, précieux.”

Avec près de 90 000 abonnés sur son compte Instagram officiel, Joana Marcelia Figueroa a partagé avec eux 274 publications, qui se distinguent par le reflet de sa beauté et de son corps spectaculaire. Cette fois, réveillant de mauvaises pensées en bikini, la fille de Joan Sebastian a inspiré ses admirateurs.

“Tu es très maman, très chaude”, “Pure beauty”, “Comme c’est beau”, “Comme tu es belle”, “Très belle”, “Toujours aussi belle”, “Tu es irréelle”, “Tu brûles”, ” Marce, quel barbare ».

Pour plaisanter, un internaute lui a posé la question suivante: “En attendant bébé?”, Alors qu’un autre internaute était choqué après avoir vu la belle jeune femme en bikini: “Wow, quel look sexy et ce sourire. Je vous assure que vous vous êtes souvenu de moi, de ma vie. »

“Wow, wow, génial, tu as l’air plutôt cool, beau, divin, je suis tombé amoureux”, “Arrête d’être si chaud”, “Quelle femme”, “Magnifique, je t’aime”, “Bonjour ma chérie”, “Tu es belle”, Vous pouvez le lire dans plus de commentaires.

Un admirateur n’est pas resté avec le désir et s’est exprimé de la manière suivante: “Je t’aime beaucoup, tu es belle avec cette couleur de peau et ce maillot de bain.”

Un autre adepte a suivi l’exemple de l’admirateur précédent et a dédié les mots suivants à Marcelia Figueroa: «Je ne peux pas supporter de vous dire que vous êtes une femme très belle et intelligente. Un câlin”.

La flatterie ne semblait pas avoir de fin pour la fille de la regrettée chanteuse Joan Sebastian, qui jusqu’à présent ne s’est pas aventurée dans le milieu artistique: “Le paradis sur terre”, “Tu es belle”, “Comme tu es belle, chérie, et moi seul avec cette quarantaine, amour »,« Tout simplement magnifique »,« Magnifique »,« Je t’aime ».

“Votre beauté est la plus belle et la plus belle de cette planète, la seule belle femme est vous”, a déclaré un autre admirateur.