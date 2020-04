Fille enceinte hispanique. L’homme a abusé du mineur avec qui il vivait

Hispanique a maltraité et imprégné une fille avec qui il vivait. La police est allée le chercher à son travail pour l’interroger et l’emmener. L’abus sexuel des mineurs semble être sans fin.

Fille enceinte hispanique. Un Hispanique de Géorgie est en prison et risque fort de passer le reste de sa vie en prison pour avoir prétendument violé et enceinte une fille. Mario Guevara apporte le rapport de l’actualité.

Selon le rapport des autorités de Columbus, une petite ville rurale située à trois heures au sud d’Atlanta, Martín Tomas Pérez a commis l’un des crimes les plus impitoyables de l’humanité.

Le rapport officiel indique que Pérez a, pendant longtemps, abusé sexuellement d’un mineur avec lequel il vivait et qu’il a pris soin de lui autant que possible pour ne pas être découvert, jusqu’à ce que la fille soit enregistrée.

Les viols ont commencé à la mi-2018 et ont duré plusieurs mois. Ce n’est que lorsque les professeurs de l’adolescente ont réalisé sa grossesse et l’ont interrogée sur les faits et sur l’identité du père.

Au début, la mineure a dit aux enseignants et plus tard aux enquêteurs que le père de son bébé était son petit ami, un garçon de 18 ans, mais heureusement, personne ne la croyait et ils ont continué à faire pression sur elle.

Elle a finalement avoué que le père de son bébé était un autre membre de la famille qui la maltraitait depuis des mois, mais a soutenu qu’elle ne voulait pas le dénoncer par peur. En l’identifiant, il a donné le nom de Pérez, 35 ans.

Les autorités sont venues le voir pour l’interroger et bien qu’il ait tout nié, elles ont décidé de l’arrêter en cours d’enquête et ainsi de l’empêcher de s’échapper en attendant la naissance de la créature pour vérifier l’ADN des deux.

À la naissance de l’enfant, quatre mois plus tard, il a été testé et il s’est avéré que la probabilité que Pérez soit le père était de 95%, il a donc été officiellement accusé de viol et d’inceste.

Au moment de la publication, Perez était détenu à la prison du comté de Muscogee sans droit à une libération sous caution.

S’il est reconnu coupable, Pérez pourrait être condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux conformément à la loi géorgienne, à moins qu’il ne coopère évidemment avec l’accusation et accepte de plaider coupable et ainsi de se sauver du procès.

Cela pourrait réduire considérablement sa peine, bien qu’elle soit toujours longue, d’au moins deux décennies de prison.

