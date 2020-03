Fille Lucero Daddy Yankee lui reproche son physique et qu’elle est grosse

Après une photo similaire à la fille de Lucero, la fille de papa Yankee apparaît en maillot de bain. Cependant, les gens critiquent son apparence physique et “la pluie” sur la plage Certains internautes lui disent qu’elle a l’air “grosse” et d’autres qui ont l’air très “vieux”

Après que la fille de Lucero apparaisse en maillot de bain, la fille de papa Yankee fait maintenant la même chose, mais les critiques de son physique pleuvent, car certains adeptes lui disent qu’elle “ressemble à sa mère” et ils disent même qu’elle est gras, tout cela via le compte Instagram du programme Suelta la Sopa.

Sur la carte postale, l’héritière de papa Yankee est heureuse, tout en profitant d’une journée à la plage, mais tout n’était pas positif pour Jesaeelys Ayala González, le nom de la fille de la chanteuse, car certains internautes l’ont offensée pour son apparence physique et Ils ont laissé des souvenirs sur le réseau social.

Il y a environ un mois, la fille de Lucero est apparue sur une photo similaire, mais contrairement à la fille de Daddy Yankee, l’héritière de Bride of America a fait l’éloge de sa femme, car elle venait d’avoir 15 ans et les gens ont continué avec le « sillage »de félicitations.

Maintenant, à partir du compte de @sueltalasopa, l’image de la fille de la chanteuse a été découverte, cependant, les compliments ont été laissés pour plus tard et les gens ont critiqué son physique, vous pouvez même dire que certains commentaires ont été insultés pour elle et sa famille . Ensuite, nous laissons les messages pour que vous puissiez voir l’apparence de la jeune femme.

Jusqu’à midi, le mardi 3 mars 2020, la publication a eu un peu plus de 3 000 likes likes et a presque atteint 100 commentaires, dont ici nous vous en laisserons un peu pour décider si la fille de papa Yankee est vraiment comme la “peinture” de certains internautes.

“Identique à maman (émoticône de porc)”, “Elle ressemble vraiment à sa maman (Papa Yankee)”, “Quel âge as-tu? Il semble qu’il ait le même âge que son père », ont été les premières critiques reçues par la femme, qui a tenté un jour de se montrer à la plage.

Une autre personne a commenté: “Cela ressemblera à maman, rien pour lui.”

En référence à son supposé surpoids, une autre personne a recommandé: “Mais vous pouvez suivre un régime.”

À propos de l’âge, un homme a commenté: “Et il ne semble même pas avoir de fille déjà adulte.”

Quelqu’un d’autre a demandé à connaître l’âge de la fille: “Papa Yankee avait-il 14 ans quand il a eu cette fille?”

Commentant la ressemblance de la fille de papa Yankee, une personne a déclaré: “Plus semblable à la mère parce que papa Yankee est à égalité avec la fille mille fois plus beau que le père.”

C’est alors que des doutes ont commencé à se poser quant à savoir si l’artiste était le père de la jeune fille: «Et sera-t-elle sa fille? Ça n’a rien à voir. »

Ensuite, les gens ont continué à parler de son apparence physique: “Elle a l’air plus vieille que papa.”

“Très cachetona”, “Elle ressemble beaucoup à sa mère”, ont déclaré d’autres internautes.

Mais tout n’était pas critique, une personne de plus est sortie pour sa défense et a déclaré: “Mon avis est qu’avec tout l’argent qui est bien, tout peut être opéré, mais il a l’air et est accepté naturellement, c’est beau.”