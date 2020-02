Fils de Jenni Rivera, s’inquiète du message sur les réseaux sociaux

Le fils de Jenni Rivera publie un message signifiant sur les réseaux sociaux Le commentaire est accompagné d’une photo avec sa mère Provoque les réactions de sa famille et des plus proches followers

Le fils de Jenni Rivera a posté un message le jour de son anniversaire avec une vidéo de sa mère, dans laquelle on voit qu’elle lui manque beaucoup et a inquiété ses disciples au sujet de l’écriture intense qui a été transmise aux réseaux sociaux. Même ses proches ont répondu avec un soutien total pour le réconforter.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Juan Ángel López, fils de Jenni Rivera alors qu’il n’était qu’un bébé, dans les bras de sa mère et avec un message qui a laissé tout le monde le cœur brisé. Dans la carte postale, vous pouvez voir la Diva de la Banda joviale, joyeuse, tout en posant pour la caméra à côté du bébé. D’autres images de la famille et du chanteur sont également vues.

Juan Ángel López est le plus jeune fils de la défunte chanteuse Jenni Rivera, il a 19 ans et télécharge généralement des photos de lui et de sa famille sur ses réseaux sociaux. Essayez également de suivre les pas de la Diva de la Banda et ils ne sont pas si loin des réflecteurs du spectacle.

VOIR LA VIDEO ICI

L’image rose fils de Jenni Rivera par son compte personnel @juanangeloficial Instagram jusqu’à l’après-midi le mardi Février 11 avaient plus de 700 réactions 128000 Je aime leur famille et disciples les plus proches, et avait vaincu Les 500 commentaires.

Le message qui a téléchargé sur son réseau social le fils de Jenni Rivera dit ce qui suit: «Merci. Quand je repense à ma vie, je me souviens comment chaque expérience dans ma vie m’a fait. Comment tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent m’a forcé à grandir et à mûrir d’une certaine manière. »

Et il continue: «En repensant à tout, je le revivrais. Le grand, le bon, le mauvais, le laid, tout. Je n’aime pas avoir l’air arrogant ou me vanter de moi-même, mais quand je pense à mon passé et à tout ce que j’ai dû vivre, je pense que je me suis bien passé à 19 ans. »

«Plusieurs fois, je ne l’ai pas fait. Je ne m’attendais pas à atteindre 18 ans, mais je suppose que Dieu a toujours d’autres plans pour vous. Je fais vraiment de mon mieux pour analyser tout ce qui m’arrive et en tirer des leçons, grandir et devenir plus fort. Ce sont des essais et des erreurs. »

«Je vais être honnête, je suis fatigué. J’espère toujours que mon temps viendra bientôt juste parce que la vie est si épuisante parfois. C’est une pensée incroyablement égoïste, mais depuis que j’ai 12 ans, je me réveille presque tous les jours de ma vie en pensant “peut-être aujourd’hui … peut-être qu’aujourd’hui est le jour où je pourrai revoir maman et mon père.”

« Je sais que beaucoup de gens ne aiment pas penser à eux sur ces questions, mais à mon avis ne sont que les faits de la vie. Je sais qu’à tout moment, Dieu peut décider de me prendre et bien que j’attende toujours que ce soit bientôt, je n’ai jamais été aussi heureux d’être en vie. Vivre la vie que j’ai vécue m’a fait beaucoup de valeur et tellement de gens merveilleux autour de moi, et je peux vraiment dire que … la vie est beaucoup plus agréable lorsque vous apprenez quoi évaluer et clarifiez vos priorités. Tout ce qui brille n’est pas de l’or. Toutes ces fantaisies… ne veulent rien dire »

«Merci à tous ceux et celles qui ont participé à mon voyage de 19 ans d’une manière ou d’une autre et à tous ceux qui m’ont inspiré. Je ne l’aurais pas autrement. “Une vie. Une nuit. Faits saillants Vivez la vie jusqu’à ce que je meure “. -Juan Ángel “El Cinco” López ”, c’est ce que le fils de Jenni Rivera a écrit.