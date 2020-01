Fin de la grève des nettoyages pour une durée indéterminée au T1, T2 et T3 de Barajas Les entreprises

Les travailleurs des installations de Sacyr ont ratifié l’accord préalable conclu par le comité et l’entreprise le vendredi 17 janvier dernier et, par conséquent, la grève de nettoyage pour une durée indéterminée dans les terminaux 1, 2 et 3 de Barajas a été annulée.

L’accord préalable comprend une augmentation des effectifs, ce qui était la principale revendication d’USO, le syndicat le plus représentatif du comité d’entreprise.

En plus de l’incorporation de 40 nouveaux travailleurs sur le marché du travail, l’accord préalable comprend également une couverture de 75% de toutes les victimes et absences, la rétention de Noël et de fin d’année, des améliorations de salaire pendant les vacances et une compensation pour la formation volontaire.

Le syndicat USO est satisfait de l’accord

“Cela a été une semaine de négociations dures et, même si elles n’ont pas été achevées avec 100% de ce qui était prévu, de l’USO, nous pouvons être satisfaits”, comme l’a noté le délégué de l’USO dans les installations de Sacyr et le secrétaire de l’Action syndicale de l’USO. Services, Fernanda Correia.

Au total, 260 travailleurs ont été appelés à soutenir la grève de nettoyage pour une durée indéterminée déclenchée lundi par l’USO, la CGT et le CCOO dans le but de dénoncer la violation des accords de centre et la rupture du nouveau dossier de nettoyage.