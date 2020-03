Fin de la quarantaine des coronavirus dans une partie de la Chine

Les autorités chinoises ont annoncé mardi que l’emprisonnement imposé il y a deux mois à Hubei prendra fin à minuit. Progressivement, l’épidémie a été maîtrisée et le Hubei n’a signalé aucun nouveau cas depuis près d’une semaine. D’un autre côté, plus d’un cinquième de la population mondiale était lundi sous ordre de rester chez lui, aux États-Unis et en Europe.

Les autorités chinoises ont annoncé mardi que l’internement imposé il y a deux mois dans une grande partie de la province du Hubei, la plus touchée par l’épidémie de coronavirus, se terminera à minuit, alors que le nombre de cas continue de diminuer.

Les personnes sans problèmes de santé pourront partir, a expliqué le gouvernement provincial. La ville de Wuhan, où la flambée est apparue fin décembre, restera isolée jusqu’au 8 avril.

La Chine a bloqué l’entrée et la sortie de Wuhan le 23 janvier dans une annonce surprise de minuit, et a étendu les restrictions à la plupart de la province dans les jours qui ont suivi. Les trains et les vols ont été annulés et des contrôles ont été installés sur les routes de la région centrale du pays.

La mesure drastique a été prise lorsque le nouveau coronavirus a commencé à se propager au reste de la Chine et à l’étranger pendant le Nouvel An lunaire, un jour férié dont de nombreux Chinois profitent pour voyager.

Le virus s’est propagé pendant des semaines à Wuhan, la capitale provinciale, et dans les villes voisines. Les hôpitaux ont débordé et d’autres tempêtes ont rapidement éclaté pour tenter d’isoler le nombre croissant de personnes infectées.

Progressivement, l’épidémie a été maîtrisée et le Hubei n’a signalé aucun nouveau cas depuis près d’une semaine.

La décision de lever la quarantaine montre la confiance apparente des autorités dans le succès des mesures drastiques dans une grande partie de la Chine. Après avoir protégé Wuhan, des mesures alors sans précédent ont été rapidement adoptées dans la plupart du Hubei, où vivent des dizaines de millions de personnes, ainsi que dans d’autres parties du pays de 1,4 milliard d’habitants.

Cependant, il n’est pas clair si d’autres villes et provinces, comme la capitale Pékin, autoriseront ceux qui quittent le Hubei à entrer dans leurs juridictions, et les règles de quarantaine devraient continuer de s’appliquer à ceux qui voyagent en dehors de leurs zones.

Les autorités ont maintenant tourné leur attention vers la menace du retour du virus de l’étranger dans le pays. La plupart des nouveaux cas surviennent chez des personnes venant de l’étranger.

Pékin, Shanghai et d’autres grandes villes ont imposé une quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les rapatriés, à respecter dans les hôtels ou autres lieux choisis par le gouvernement et dont les dépenses sont supportées par les isolés. Certaines exceptions sont autorisées, comme dans le cas de ceux qui vivent seuls, qui peuvent le faire chez eux.

Déterminée à fermer la porte à la crise, à partir de mercredi, Pékin exigera également que toute personne arrivant de l’étranger passe un test de coronavirus en plus de l’isolement.

La Commission nationale de la santé a signalé mardi 78 nouveaux cas, dont 74 importés.

Dans le même temps, le gouvernement redouble d’efforts pour relancer la deuxième économie du monde et mettre de l’argent dans les poches des travailleurs qui sont sans salaire depuis des semaines.

Bien que la plupart des attractions touristiques de la capitale resteront fermées, de grandes étendues de la Grande Muraille ouvriront, ainsi que certains restaurants, qui ne pourront pas permettre à leurs clients de s’asseoir face à face.