Fini le garçon avec le tambour et le poisson dans la rivière: ce sont les 25 chansons de Noël de la décennie

Qu'on le veuille ou non, à Noël, vous rencontrerez sûrement quelqu'un de spécial, vous mangerez quelque chose de délicieux que vous ne mangez pas très souvent et, tard dans la nuit, vous jouerez de la musique qui est presque toujours Noël. Autant que vous pensez qu'un Grinch viendra ce moment qui finit toujours par être musicalisé par Mariah Carey ou Michael Bublé.

D'accord ces chants de Noël d'antan se font encore entendre, Noël, comme tout le reste, se réinvente et se transforme avec des rythmes différents qui, par la main de notre mémoire, forment de bons souvenirs.

Michael Bublé et Thalía Ils se sont rencontrés en 2013 pour chanter la chanson «Joyeux Noël», et les deux chanteurs, positionnés dans leurs genres musicaux, ont réalisé la magie pour le goût exigeant des fans.

L'un des duos dont presque personne ne se souvient est celui de l'imposant Gwen Stefani accompagné de Mont Laferte, qui a chanté ce classique de Noël avec ce qui ne demande rien à aucun classique.

Pour certains spécialistes, il était risqué que Gwen Stefani, ancienne chanteuse de No Doubt Il chantera en espagnol, car parfois il se laisse manger un peu pour le talent incomparable du Chilien.

Le groupement espagnol L'oreille de Van Gogh Elle a également rempli nos coeurs avec cette version, basée sur la pop, d'un des classiques de Noël que vous ne pouvez pas manquer le soir de Noël.

Le succès emblématique de "Un an de plus" immortaliser Mecano en 1988, il est à égalité avec cette version faite par son chanteur solo, Ana Torrojaà côté de qui Ximena Sariñana et Carla morrison ils font que cette version a son propre charme et bien qu'elle parle plus de la nouvelle année, on se retrouve toujours à Noël pour la réchauffer à Noël.

Si le reggaeton est à vous, alors vous devriez écouter cette version de la chanson "Joyeux Noël», Qui est joué par le chanteur Tito el Bambino.

De ces chansons qui sont un classique, il y a aussi celle de “Burrito Sabanero” que sous la voix de Juanes, il sonne avec beaucoup plus de personnalité que celui que vous avez entendu en 1975.

Luis Miguel Comme d'autres artistes du catalogue, il a choisi de faire un album de Noël entier, mettant en avant son premier single "Le Père Noël est arrivé dans la ville", dans le style du big band, cette mélodie ne peut pas manquer dans votre playlist.

Michael Bublé En plus d'être considéré comme l'un des meilleurs interprètes de chansons de Noël, le chanteur a également innové en présentant les vidéos de ses chansons, dans lesquelles il a expérimenté l'animation de pâte à modeler image par image.

Le groupe La nature humaine, crée une version spectaculaire de la même version de Michael Bublé,qui pour certains fans est beaucoup plus amusant que la version classique.

Angela Aguilar, avant de se démarquer comme la grande chanteuse de musique régionale mexicaine qu'elle est, elle a tenté sa chance avec des chansons en anglais, et l'une d'entre elles est Noël.

Le groupe Matisse Il fait une version légèrement rocker de "Peace Night" qui peut être utilisé pour la table de nuit.

Pour les fans de Gloria Trevi, Elle a également une chanson de Noël, qui parle d'une fille qui a toujours demandé des jouets et espère maintenant voir autre chose sous le sapin de Noël.

Natalia Jiménez et Carlos Rivera ils chantent la chanson "Oh sainte nuit," qui est une version incroyable de la chanson composée en 1845.

Si vous êtes une personne qui ne se soucie pas de Noël, cette chanson est sans aucun doute une sorte de thérapie de Noël, qui à chaque fois qu'elle est entendue, réveille chaque cellule de Noël dans notre corps. "Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi" de Mariah Carey C'est la chanson avec plus de reproductions dans l'histoire de tous les temps.

La douce voix de John Legend interpréter "Ayez un joyeux petit Noël", Vous l'aimerez sans aucun doute et ressentirez l'esprit d'ouvrir les cadeaux et de serrer vos proches plus que jamais.

Pour les fans de Justin Bieber, il y a le thème «GUI", qui a été enregistré dans un décor de Noël avec des lumières et une patinoire qui nous transportent aux dates de décembre.

Le grand Paul Anka, de la main de Emmanuel, ils ont chanté la chanson "Winter Wonderland", qui, sans aucun doute, avec le temps, pourrait devenir un classique dans la voix de ce duo.

Noël a aussi des thèmes modernes et, pour le spectacle, Sia, qui a fait un album entier avec des chansons de Noël, que vous pouvez écouter entier depuis que vous avez mis votre arbre jusqu'à ce que vous ayez mis la dernière sphère.

Sia Il fait également des propositions visuelles qui se révèlent être un charme de Noël complet où que vous soyez.

Coldplay, avec "Lumières de Noël", Cela nous fait voyager dans ces moments de réflexion où il est très important de consentir à ceux qui nous entourent.

Rod Stewart C'est sans aucun doute un gage de réussite et, avec pour thème "Noël en direct au château de Stirling", montrer clairement qu'elle est et continuera d'être l'une des voix les plus importantes de la musique anglo-saxonne.

Andrea Bocelli Il a aussi une voix qui nous transporte dans la vieille Italie, le chanteur fait une interprétation magique de "Noël blanc" accompagné du piano, qui, pendant quelques minutes, nous fait sentir qu'il chante a capella.

Il Divo, Avec leurs voix puissantes et leurs présences matures, ils ont réussi à attirer l'attention de plusieurs générations ravies du talent de ces quatre hommes qui nous font sentir, littéralement au paradis.

Le même sujet "Alléluia" (Alléluia) est maintenant interprété en espagnol par Jose Feliciano et Jean Carlos Canela, qui nous font sentir que notre langue a un charme particulier.

Enfin, la musique instrumentale donne aussi de la bonne humeur et, si vous êtes de ceux qui ne peuvent pas écouter beaucoup de bruit, ce sera toujours Kenny G, qui à travers ses instruments à vent vous fera sentir sur un Noël blanc avec le thème "Passez un joyeux petit Noël."