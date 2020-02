Fissures dans les Caraïbes: “Le bâtiment tremblait comme du papier”

Les gens de Cuba, de la Jamaïque et des îles Caïmans vivaient comme d’habitude dans l’après-midi du 28 janvier 2020, lorsque tout a commencé à basculer. Une faille stressée avait finalement perdu tout son schiste, et la prochaine chose que tout le monde savait, les bâtiments des Bahamas à Miami se balançaient. Même les gens du nord de la Floride l’ont ressenti. Les sismomètres d’Alaska ont pris part à l’action.

Les Caymans se sont retrouvés hébergeant une liquéfaction vraiment noueuse, ainsi que des fissures au sol et des gouffres. Quelques bâtiments ont subi des dégâts. Des gens inquiets se sont précipités hors des bâtiments dans toute la région. Des alertes au tsunami ont été émises et des vagues plus élevées que d’habitude se sont abattues sur quelques côtes régionales.

Et c’était à propos de ça.

Vous seriez pardonné de penser que ce tremblement de terre était peut-être de magnitude 5, mais lorsque les sismologues de l’USGS ont terminé l’examen des données, le séisme a mesuré un énorme M7,7. Le tremblement de terre le plus violent de près de trois quarts de siècle avait frappé, mais il avait causé beaucoup moins de morts et de destructions que le récent M6.4 de Porto Rico. Comment? Et pourquoi?

J’ai vos réponses ici! De plus, je vais atténuer certaines craintes. Désolé-non-désolé pour tous ceux qui ont pensé ce mois-ci ont préfiguré un chaos géologique au niveau de l’Apocalypse maya.

L’histoire tectonique

Les Caraïbes sont un gâchis, les amis. Nous en discuterons un peu plus lorsque nous parlerons de Porto Rico en profondeur, mais pour un aperçu rapide: les plaques d’Amérique du Nord et des Caraïbes se croisent à environ 20 millimètres par an. Par endroits, la plaque nord-américaine subduit sous la plaque des Caraïbes à un angle oblique. Dans d’autres, les plaques nord et sud-américaines subductent sous la plaque des Caraïbes. Et dans d’autres endroits encore, les assiettes glissent les unes sur les autres.

C’est ce qui se passe le long de la zone de faille d’Oriente, hôte de notre M7.7. L’Oriente est presque purement antidérapant, comme un San Andreas sous-marin. C’est assez énorme: 950 kilomètres de long, allant des îles Caïmans le long de la limite nord de la cuvette Cayman, puis le long de la côte sud de Cuba. Il rejoint ensuite la zone de faille septentrionale le long et à travers le nord d’Hispaniola. Il y a un peu de mouvement obliquement convergent le long de la partie orientale de la côte sud de Cuba, dans la ceinture déformée de Santiago, mais sinon, nous parlons d’un glissement latéral gauche.

Si vous regardez ce diagramme, vous verrez que le tremblement de terre de janvier 2020 M7.7 s’est produit dans une faille sismique, une zone de la faille qui était entourée de grands tremblements de terre mais n’en avait pas connu depuis plus d’un siècle. La rupture s’est propagée vers l’ouest sur la partie auparavant calme sur environ 200 kilomètres, ce qui est assez normal pour un glissement de terrain de cette ampleur.

Mais ce n’est pas la fin de l’histoire tectonique! Mais je vais garder ce petit quelque chose de délicieux pour un prochain article. Tu vas l’adorer.

The Weird Bits

Les données préliminaires suggèrent que la faille a subi environ 20 mètres de glissement, ce qui est un peu plus grand que ce à quoi vous vous attendez, mais pas super bizarre. Et les répliques, y compris un énorme M6.1 qui a frappé le long de la faille au sud-est des îles Caïmans quelques heures seulement après le choc, sont toutes des entreprises habituelles pour un séisme de cette taille. Nous verrons beaucoup plus d’où ils viennent. Les chances sont très bonnes que nous ne verrons plus grand que le M7.7 depuis longtemps maintenant.

La secousse et les répliques ont toutes été peu profondes, à environ 10 kilomètres de profondeur. Habituellement, les tremblements de terre aussi grands et peu profonds qui ont fait la une des journaux le font en raison des dommages catastrophiques qu’ils causent. Il suffit de regarder Haïti pour voir à quel point ils sont dangereux. Alors pourquoi le chaos était-il au minimum cette fois?

Distance. Heureusement, l’Oriente a éclaté au large des côtes de la Jamaïque, de Cuba et des Caymans. Le pire des tremblements a probablement bouleversé certains poissons, mais comme aucune ville n’était à plus de 100 kilomètres de l’épicentre, les humains ont été traités avec le genre de spectacle que nous obtenons généralement des tremblements de terre beaucoup plus petits ou plus profonds.

Éclater des bulles

Avant même de demander: Non. Bien qu’il y ait les bizarreries mineures habituelles impliquées dans tout événement tectonique, rien sur ce tremblement de terre n’est de mauvais augure.

Il correspond parfaitement au taux et au schéma généraux de sismicité pour la région des Caraïbes.

De grands tremblements de terre dans le monde se produisent aux taux typiques de janvier.

Ce qui se passe à Porto Rico n’a pas déclenché cela. C’est beaucoup trop loin.

Les Caraïbes ne se séparent pas dans un événement tectonique de plaque de scénario de film catastrophe. Je promets. Je serai parmi les premiers à vous dire si cela se produit, d’accord? Pour l’instant, ce n’est qu’un autre lundi de l’heure géologique.

Mais, Dana! Regardez toutes les catastrophes dont vous avez parlé!

Ouais, eh bien, voyez, voici le truc: je me suis enfin débarrassé de mes fesses et je me suis inscrit à un tas d’alertes USGS. J’ai également eu plus de temps pour la recherche et la rédaction. J’ai manqué moins d’événements et je peux les écrire à peu près au fur et à mesure qu’ils se produisent. Mais Rosetta Stones ne va pas devenir le Dana’s Disaster Emporium: nous allons également publier de nombreux articles non liés aux catastrophes cette année.

Nous devrons cependant ignorer de nombreux manigances géologiques en cours de route, car la Terre continuera de nous envoyer des tremblements de terre et des volcans. Ce sont les pauses lorsque vous habitez sur une planète vivante!

