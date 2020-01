Fitur célèbre sa 40e édition avec la participation de plus de 11 000 entreprises de 165 pays | Les entreprises

La Salon international du tourisme de Madrid (Fitur) cette année fête sa 40e édition “battant un record de participation” avec plus de 11 000 entreprises de 165 pays.

Comme annoncé mardi par le président du comité exécutif de l’Ifema, Clemente González Soler, cette année le salon augmente de 3,8% le nombre d’exposants (918) par rapport à l’édition précédente et 3,3% la surface, jusqu’à 69 697 mètres carrés.

Le roi Felipe VI présidera un dîner de gala avant le 21 janvier Fitur, qui réunira 60 ministres de différents pays, tandis que la reine sera chargée de l’inaugurer le lendemain.

Fitur 2020: un salon plus grand, plus international et plus complet

Dans la présentation de Fitur 2020, González Soler a souligné que “les informations année après année sont incorporées non seulement du point de vue de l’offre recueillie, mais surtout des services offerts à l’industrie du tourisme.

Selon lui, c’est une foire “extrêmement vivante et dynamique” qui renouvelle, édition après édition, son engagement dans le secteur et qui, en plus d’être une vitrine mondiale, devrait servir d’exposant de la force de l’Espagne en tant que pays le plus touristique monde compétitif, at-il ajouté.

Malgré sa maturité, le secteur du tourisme continue de croître et, avec lui, Fitur, avec cette nouvelle édition, “plus grande, plus internationale et plus complète”, dans laquelle la participation internationale augmente jusqu’à 56% – un point de pourcentage de plus qu’en 2019 -, avec 11040 entreprises de 165 pays et régions, en ajoutant le Gabon, Suriname, Tadjikistan et Taiwan – qui compensent le retrait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Niger, d’El Salvador et de Ras al-Khaimah.

Par régions, la croissance la plus élevée est enregistrée en Asie-Pacifique, avec 21,5%, suivie par l’Afrique, avec 19,5%; L’Europe, avec 5,3%, et l’Amérique, avec 3,3%, tandis que, par secteurs, la technologie et l’entreprise mondiale, avec 16,4%.

Pour sa part, le PDG de l’Ifema, Eduardo López-Puertas, s’attend à ce que Fitur 2020 ait un impact économique pour Madrid similaire à celui de l’édition précédente, qui était de 325 millions d’euros.

La surface que le salon occupera cette année comprend l’incorporation du Hall 1, où l’offre de l’Afrique a été concentrée, permettant à l’intégralité du Hall 6 d’être dédié à l’Asie-Pacifique, a expliqué le président du comité d’organisation de Fitur, Luis Gallego. .

Selon le président d’Iberia, Madrid deviendra la semaine prochaine “au centre névralgique et commercial de l’industrie mondiale du tourisme” et, encore une fois, la présence de destinations et d’entreprises à travers le monde montrera “la force de comme l’un des grands catalyseurs du développement économique mondial. “

La secrétaire d’État au Tourisme, Isabel Oliver, a rappelé que le gouvernement espagnol était présent à l’événement depuis le début, à travers Turespaña et Paradores, et que, dans ses 40 ans de vie, l’Espagne est devenue la deuxième destination mondiale par le nombre de touristes et les revenus qu’ils génèrent.