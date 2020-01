Fitur grandit à nouveau dans sa 40 édition surface et exposants | Économie

La Foire Internationale du Tourisme Fitur grandira à nouveau cette année dans sa 40e édition, qui se tiendra entre le 22 et le 26 janvier, à la fois en surface et chez les exposants réguliers, ce qui montre son leadership et la force du secteur, selon Luis Gallego , président du comité d’organisation et d’Iberia.

Fitur 2020, qui ouvrira la reine le 22 janvier, occupera une superficie de 69697 mètres carrés, 3,3 de plus qu’il y a un an, y compris l’incorporation du pavillon 1, dans lequel l’offre de l’Afrique s’est concentrée, permettant dédier l’ensemble du pavillon 6 à l’Asie-Pacifique,