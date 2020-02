Flamengo a battu Independiente del Valle et est devenu champion de la Recopa sud-américaine

Flamengo remporte la Recopa sud-américaine vaincre dans la rencontre de représailles à Independiente del Valle de Equateur 3-0, après avoir égalé 2-2 la première finale à Quito. Dans le légendaire stade Maracana de Rio de Janeiro, l’équipe brésilienne, vainqueur de la dernière Copa Libertadores après avoir battu River dans la définition, il a montré sa force et a remporté la victoire dans un match qui était plus égal que celui indiqué par la feuille finale.

Attaquant de Gabigol, le même qui a marqué les deux buts contre l’équipe de Marcelo Gallardo à Lima (2-1), ouvert le compte, à 19 minutes de la première étape, après un rejet précipité de la tête de Luis Segovia qui engageait son propre gardien Jorge Pinos. Les deux autres objectifs du casting de Rio de Janeiro ont été réalisés par Gerson, à 17 et 44 minutes de la seconde mi-temps, respectivement.

L’arbitre argentin Fernando Rapallini a pris des décisions fermes et, à 22 minutes de la première période, expulsé à la demande du VAR au milieu de terrain local, Willian Arao, par un match brusque sur le défenseur argentin Richard Schunke (ancien Almagro).

L’équipe équatorienne, qui avait atteint cette définition pour avoir été couronné lors de la dernière Coupe d’Amérique du Sud (3-1 au Colón de Santa Fe à Asunción en novembre dernier), il a également terminé avec dix hommes, à la suite du carton rouge qu’ils ont montré Tête d’Alejandro, à 41 minutes de la seconde moitié, également par l’intervention de la technologie.

Les milieux de terrain Cristian Pellerano (ancien New Chicago et Independiente) et Lorenzo Faravelli (ancien Hurricane et Gymnastique La Plata) étaient les autres Argentins qui se sont enrôlés dans le groupe dirigé par l’entraîneur espagnol Miguel Ángel Ramírez.

Flamengo a atteint la première Recopa sud-américaine de son histoire et décerné un nouveau titre au football brésilien dans cette compétition, après celui réalisé en 2018 par la Guilde de Porto Alegre, qui a battu Independiente. L’équipe la plus gagnante de ces compétitions continentales est Boca Juniors, qui a célébré deux titres aux éditions 1990 (1-0 à l’Atlético Nacional de Medellín de Miami), 2005 (3-1 et 1-2 avec Once Caldas de Colombia), 2006 (2-1 et 2-2 avec San Pablo du Brésil) et 2008 (3-1 et 2-2 avec Arsenal).

Flamengo est venu de célébrer deux titres en quelques jours. Récemment, il a été sacré champion de la Super Coupe du Brésil en s’imposant 3-0 à l’Atlético Paranaense. De plus, samedi dernier, l’équipe dirigée par le Portugais Jorge Jesus a remporté la Coupe Guanabara, la première phase du Championnat Carioca, après avoir battu Boavista 2-1 dans la définition. Pour sa part, l’équipe équatorienne avait dépassé la Liga de Quito le week-end dernier 3-2, dans ce qui était sa deuxième victoire du championnat qui vient de se jouer deux jours.

Arbitre: Fernando Rapallini (Argentine)

Stade: Maracaná, de Rio de Janeiro