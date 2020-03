Flamengo s’impose en tant que visiteur lors des débuts en phase de groupes de la Copa Libertadores, la Liga de Quito bat River Plate

BUENOS AIRES, 4 mars (.) – Flamengo du Brésil a gagné mercredi 2-1 en tant que visiteur de Junior de Colombie lors des débuts en phase de groupes de la Copa Libertadores, tandis que la Liga de Quito a battu River 3-0 à domicile Assiette Argentine.

Flamengo, le champion en titre de Libertadores, a profité de son premier match du Groupe A grâce à un doublé d’Everton Ribeiro à 6 et 79 minutes.

Junior de Barranquilla réduit à 95 minutes grâce au buteur Teófilo Gutiérrez, qui a défini entre les jambes du gardien Diego Alves.

“Je suis satisfait du résultat et satisfait du jeu. Gagner à l’extérieur est important”, a déclaré le portugais Jorge Jesus, entraîneur de l’équipe brésilienne.

Dans l’autre match du groupe, en duel d’équipes équatoriennes, Independiente del Valle a marqué 3-0 en tant que visiteur à Barcelone avec des buts du Panaméen Gabriel Torres et des Argentins Cristian Ortiz et Cristian Pellerano.

“Indépendant sait ce qu’il joue. Au bout du compte, pour atteindre le but, nous n’en valons pas la possession s’il ne nous amène pas au but”, a déclaré l’entraîneur espagnol Miguel Angel Ramirez après la victoire.

Pour le groupe D, la Liga de Quito a battu River Plate d’Argentine 3-0 à domicile, finaliste en 2019 et champion en 2018 qui a présenté un alignement avec une majorité de remplaçants.

Les buts de la Ligue ont été marqués par Franklin Guerra, le Colombien Cristian Borja et Júnior Sornoza.

“Cela a mal commencé, mais il faut regarder vers l’avenir, car il y en a encore assez”, a expliqué l’expérimenté Leonardo Ponzio lors d’une conférence de presse.

Dans le groupe B, Palmeiras du Brésil a gagné 2-0 en tant que visiteur du Tigre d’Argentine grâce aux buts de Luiz Adriano et Willian.

Pendant ce temps, Guaraní a battu Bolívar de Bolivie 2-0 à domicile avec les scores de Cristian Báez et Raúl Bobadilla.

Pour le groupe C, Jorge Wilstermann, de Bolivie, a battu Colo Colo, du Chili, 2-0 à domicile avec des buts de Ricardo Pedriel et Brayan Cortés dans leur propre but.

En revanche, Delfín de l’Équateur et Olimpia du Paraguay ont égalé 1-1 de Diego Alaniz et Luis Cangá dans leur propre arc, dans un match correspondant au groupe G.

(Rapport de Ramiro Scandolo, édité par Tomás Cobos)