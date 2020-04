Flash info: Nous pourrions vivre sur Vénus

Publié à l’origine en mars 1911

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Vénus est presque aussi grande que la terre et, comme elle est beaucoup plus proche du soleil, sa température doit être supérieure à celle de la terre. La température moyenne est estimée à environ 140 degrés F. Divers phénomènes semblent indiquer que la planète est entourée d’une atmosphère relativement dense et nuageuse qui, en effet, est apparemment considérée comme une frontière lumineuse, dans les transits de Vénus sur le disque du soleil , qui se produisent une ou deux fois en un siècle. Cette atmosphère dense reflète fortement les rayons du soleil et empêche ainsi la surface de la planète d’atteindre une température trop élevée pour une vie très organisée. La planète serait considérée comme habitable. »

—Américain scientifique, mars 1911

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Scientific American Space & Physics est un résumé des histoires les plus importantes sur l’univers et au-delà

Abonnez-vous maintenant!