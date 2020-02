FOCUS- “L’hiver sombre” pour l’industrie cinématographique chinoise se renforce: le coronavirus s’ajoute à la censure

BEIJING / SHANGHÁI, 7 février (.) – Même avant la nouvelle épidémie de coronavirus, les personnes qui travaillaient dans le divertissement en Chine décrivaient les problèmes de l’industrie comme un “hiver morne”, car de plus grandes mesures de censure contre L’évasion fiscale et les nouvelles restrictions gouvernementales ont étranglé les possibilités d’emploi.

Et l’épidémie ne fait qu’exacerber cette misère.

Les cinémas à travers la Chine ont fermé leurs portes dans le cadre des efforts pour contrôler l’éclosion et les premières de sept films prévus pour les vacances du Nouvel An lunaire – un moment où les guichets augmentent – ont été reportées ou annulées.

Depuis le 24 janvier, jour où le gouvernement a mis en garde contre les risques de tenir de grandes réunions, les revenus des entrées dans la nation la plus peuplée du monde étaient négligeables. Les organisations professionnelles ont également demandé aux acteurs de ne pas retourner au travail jusqu’à nouvel ordre.

“Je pense que l’entrée au box-office annuel devrait être réduite de moitié par rapport à l’année dernière en raison de l’épidémie de coronavirus. Personne n’ira au cinéma tant que le danger ne sera pas passé”, a déclaré à . Qiu Hongtao, vice-président de Taihe Entertainment. , producteur de films et société d’investissement.

“Nous espérons que suffisamment de cinémas vont tomber en panne. Les acteurs et les actrices pourraient avoir à faire face au manque de travail, mais pour les cinémas, les frais de location et d’administration les écraseront”, a-t-il ajouté.

L’épidémie, qui a fait jusqu’à présent plus de 630 morts, oblige certains producteurs à prendre des mesures non conventionnelles et controversées.

Huanxi Media Group a sorti “Lost in Russia”, une comédie qui devait être un grand succès, sur les plateformes en ligne de Bytedance gratuitement en échange de 630 millions de yuans (90 millions de dollars) pour financer de nouveaux films, une mesure ce qui a mis en colère l’industrie cinématographique chinoise.

Les cinéastes de la comédie d’arts martiaux “Enter the Fat Dragon” ont pris une décision similaire, le service de streaming vidéo iQiyi Inc annonçant une sortie en ligne payante.

Les problèmes générés par le virus surviennent à un moment où le deuxième plus grand marché de films au monde a besoin d’une injection d’énergie.

Alors que les revenus des billets ont grimpé l’an dernier pour atteindre un record de 64 milliards de yuans (9,2 milliards de dollars) grâce à la hausse des prix, le taux d’occupation moyen dans les cinémas chinois a atteint un minimum en cinq ans, a indiqué le mois. a dépassé Tencent Entertainment dans un rapport.

La production locale de films, essentielle pour soutenir le marché étant donné que le gouvernement réduit généralement à 34 le nombre de sorties de grands films étrangers en un an, a également chuté avec l’augmentation de la censure.

Les contenus offensants pour les “valeurs socialistes centrales” sont interdits depuis 2017 pour renforcer les contrôles sur la société, qui ont même inclus des restrictions sur les militants, la réglementation d’Internet et une surveillance gouvernementale accrue.

L’année dernière, les censeurs ont été particulièrement sensibles alors que le pays a célébré le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, ont indiqué des sources de l’industrie. Selon les médias, au moins 15 films ont été supprimés, reprogrammés ou modifiés.

(1 dollar = 6,9854 yuans)

(Rapport de Pei Li à Pékin et Brenda Goh à Shanghai. Édité en espagnol par Lucila Sigal)