Folgado, ancien secrétaire d’État et ancien président de REE, décède d’un coronavirus | Couverture

José Folgado, qui a occupé différents secrétariats d’État dans les gouvernements du PP et a été président de Red Eléctrica entre 2012 et 2018, est décédé aujourd’hui, à l’âge de 75 ans, victime de COVID-19, selon des sources d’Efe proches du la situation.

Entre 2012 et 2018, Folgado a présidé Red Eléctrica, une entreprise qui, dans un communiqué, a regretté sa mort et a souligné que, dans le cadre de son mandat, il a promu son poste dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications, ainsi que l’incorporation des meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise.