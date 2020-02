Football féminin: dans un match dynamique, River a frappé le ballon et a pris l’UAI invaincu Urquiza

Rivière Il est devenu fort à la maison et, avec une grande performance, a gagné contre UAI Urquiza par 4-1. Dans la cour auxiliaire du stade Monumental, ceux dirigés par Daniel Reyes ont non seulement emmené les invaincus aux actuels deux fois champions de la Tournoi féminin de première division, mais ils se sont remis dans le combat sur le dessus de la table. Ceux qui célèbrent également le triomphe des Millionnaires sont les rivaux classiques: grâce à ce résultat, La bouche Vous pourriez étirer votre avantage en haut du concours.

L’histoire n’a pas bien commencé pour River depuis que l’AUI a réussi à profiter de la conquête de Mariana Larroquette à 13 minutes de la première mi-temps. Le buteur du tournoi a profité d’un manque d’intelligence dans la défense rivale pour être main dans la main avec le gardien de but Florence Chiribelo et marquer 1-0. Cependant, ceux de Núñez ne tarderont pas à réagir: à 22 ′, Lucia Martelli prévu l’égalité après une assistance de Justina Morcillo.

Avant la pause, les locaux pouvaient tourner le score. Encore une fois, Morcillo a donné une belle passe pour la course de Carolina Birizamberri, qui a marqué 2-1. L’Uruguayen, l’une des grandes révélations du tournoi, a été l’auteur du but avec lequel River a creusé la différence et s’est imposé 3-1 en début de seconde période. Avec le jeu sous contrôle, ceux de Reyes ont continué d’essayer et ont ainsi donné la poussée finale aux Warriors, avec l’objectif définitif de Boudin noir, L’une des figures de la réunion.

De cette façon, l’UAI Urquiza a perdu la chance d’atteindre, au moins temporairement, Boca en haut du tableau. Les Gladiators, qui recevront SAT dimanche, additionnent 34 points et ceux de Villa Lynch se sont retrouvés avec 31. En troisième place est River, qui a atteint la ligne de San Lorenzo (les deux ont 29 unités).

Il convient de rappeler que la 13e date de la Phase de qualification du concours, qui se compose de 17 jours. Une fois cette instance terminée, les équipes situées de la 1ère à la 8ème place classeront les Phase de championnat -de qui sortira le champion set-, tandis que ceux qui occupent les positions de 9 à 17 ° joueront le Phase de permanence (qui à la fin de la saison définira les trois descentes vers le premier B).

Voici comment se déroule la date 13 du tournoi féminin:

19.00 Randonneurs – Gymnastique et escrime La Plata

09h00 El Porvenir – étudiants, dans le stade principal

17h00 Rosario Central – Déf. de Belgrano, à Auxiliar Granadero Baigorria

17h00 Platense – Villa San Carlos, en Auxiliaire

17.00 Boca – S.A.T, Auxiliaire à Casa Amarilla (TV)

17h00 Ouragan – Indépendant, à Sacachispas