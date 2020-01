Ford investira 42 millions à Valence, qui fabriquera des hybrides S-Max et Galaxy | Économie

Ford investira 42 millions dans l’usine valencienne d’Almussafes, qui en 2021 ajoutera aux versions hybrides et enfichables du Kuga et du Mondeo les modèles du S-Max et du Galaxy et deviendra ainsi un facteur clé dans la stratégie d’électrification de la multinationale .

Le président de Ford Europe, Stuart Rowley, a annoncé que huit millions seront dédiés au S-Max et au Galaxy, et 24 autres millions seront investis dans l’usine d’assemblage de batteries qui commencera à fonctionner en septembre avec deux lignes, une pour le Modèle hybride Kuga et un autre pour l’hybride rechargeable.