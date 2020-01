Ford investira 42 millions à Valence, qui sera responsable de la fabrication des hybrides S-Max et Galaxy | Moteur

Ford investira 42 millions dans l’usine valencienne d’Almussafes, qui en 2021 s’ajoutera aux versions hybrides et plug-in de la Kuga et le Mondeo les modèles de S-Max et Galaxie et deviendra ainsi une usine clé dans la stratégie d’électrification de la multinationale.

Le président de Ford Europe, Stuart rowley, a annoncé que huit millions seront consacrés au S-Max et à Galaxie, et autres 24 millions sera investi dans l’usine d’assemblage de batteries qui commencera à fonctionner en septembre avec deux lignes, une pour le modèle hybride del Kuga et un autre pour l’hybride plug-in.

Rowley a rencontré jeudi le président de la Generalitat, Ximo Puig, après avoir visité l’usine d’Almussafes avec le dôme de direction de Ford Europe, pour vérifier le processus de lancement du nouveau Kuga.

La Ford Kuga proposera des versions hybrides légères et rechargeables

Dix millions supplémentaires seront investis dans le développement d’hybrides Kuga dans l’usine valencienne – qui comprend les versions hybride rechargeable, hybride EcoBlue et hybride complet-, une usine qui sera celle qui produira plus de véhicules électriques chez Ford avec sept modèles.

Selon Ford, les nouveaux S-Max Hybrid et Galaxy Hybrid offriront une meilleure efficacité énergétique, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) plus faibles et un raffinement accru.

La production des nouvelles variantes de recharge automatique électrifiée S-Max et Galaxy, propulsée par un moteur à essence de 2,5 litres, un moteur électrique et un générateur de batterie lithium-ion, sera réalisée avec l’investissement annoncé. 8 millions d’euros.

Ford plonge dans l’électrification

L’électrification est essentielle pour Ford et y travaille en essayant d’augmenter les modèles électriques dans toute l’Europe, où elle introduira quatorze modèles tout au long de cette année, avec un impact particulier sur Almussafes, qui produit également dans ses installations l’hybride Mondeo et l’hybride Sportbreak.

À propos de la maintenance de emploiRowley a exprimé la difficulté d’avoir “certitude absolue” à cet égard, mais il a révélé la confiance dans la «ligne adéquate» d’investir dans les technologies pour l’avenir et d’électrifier une gamme de produits.

Cette stratégie de Ford avec le “merveilleux” personnel d’Almussafes et son efficacité et les bonnes relations qu’elle entretient avec le gouvernement valencien conduisent à “garantir que nous continuerons” la collaboration qu’ils entretiennent, a déclaré l’exécutif.

Le gouvernement de Valence exprime sa confiance dans le nouveau projet

Pour Puig, la décision de placer les Almussafes dans l’axe d’électrification de l’entreprise “nous donne confiance” dans la stabilité de l’emploi et la continuité de l’usine, qui ce sera “le centre de production de modèles plus hybrides en Europe“, ce qui implique la reconnaissance de la capacité de travailler et du dialogue avec les syndicats et l’engagement des travailleurs et des dirigeants.

Le président de Valence a fait valoir que les décisions doivent être “convenu, juste et cohérent” avec un développement social et économique équitable et une transition qui ne laisse personne de côté, et a remercié la confiance de Ford dans la communauté valencienne, où il est l’investisseur “le plus important”.

Ford a investi dans Almussafes depuis 2011 environ 3.000 millions d’euros

L’entreprise a investi 3 000 millions d’euros à Valence depuis 2011, dont 750 pour soutenir la production du nouveau Kuga, le véhicule Ford le plus électrifié à ce jour.

L’engagement de la Generalitat a été fondamental, selon Puig, pour une industrie qui a généré un cluster automobile et est essentielle pour le développement économique et social de la région.

Demandé un usine de production de moteurs hybrides à Almussafes, le président européen a indiqué que ils n’ont pas pris de décisions sur cette question et qu’il y a un engagement à poursuivre la “recherche et la recherche” d’alternatives pour l’avenir de l’usine.

En octobre de l’année dernière, Ford a annoncé le transfert de la production des moteurs Ecoboost 2.0 et 2.3 de Valence vers l’Amérique du Nord à partir de 2022, ce qui représente la quasi-totalité de la production de l’usine de moteurs.