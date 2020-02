Ford se concentrera sur la réduction des coûts et le lancement de voitures pour modifier le cours: exécutif

DETROIT, 26 février (.) – Le nouveau directeur général délégué de Ford Motor Co a présenté mercredi ses priorités pour ajuster certains aspects de l’entreprise, y compris les réductions de coûts et le lancement de nouveaux véhicules plus efficaces dans une année au cours de laquelle il présentera le camion F-150 redessiné.

Parmi certains des autres plans clés du constructeur automobile, il est important d’accélérer les étapes vers la connectivité des véhicules et de stimuler son activité automobile pour les activités commerciales, a déclaré Jim Farley lors d’une conférence à New York, qui assumera son nouveau rôle le 1er mars après sa nomination au début du mois.

“Nous devons régler un certain nombre de choses”, a déclaré Farley aux investisseurs, soulignant la nécessité de réduire les coûts de garantie de 5 milliards de dollars, le lancement réussi de 10 véhicules mondiaux clés au cours des deux prochaines années, et la réduction des coûts des matériaux et la logistique

Ford a reconnu des erreurs coûteuses dans le processus de refonte de Ford Explorer.

Le constructeur de voitures électriques Tesla Inc a montré comment les véhicules connectés et les mises à niveau sans fil peuvent fidéliser la clientèle, a déclaré Farley, affirmant que Ford pourrait bénéficier davantage des données générées dans ses voitures et améliorer le service client.

La société basée à Dearborn, dans le Michigan, a nommé Farley en tant que chef de l’exploitation le 7 février et a promis aux investisseurs qu’elle soutiendrait les changements progressifs dans la gestion de l’entreprise.

Mardi, les actions de Ford ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d’une décennie, à un moment où l’épidémie de coronavirus menace les ventes en dehors des États-Unis.

Ford se restructure dans le monde entier et fait face à une baisse de la demande en Chine, son deuxième marché en importance. Le chef de la direction, Jim Hackett, a déclaré que le deuxième constructeur automobile américain devait agir plus rapidement.

(Rapport de Ben Klayman; édité en espagnol par Rodrigo Charme)