Forte escalade des prix de gros, en hausse de 5,4% en novembre

Dans le cas des ressortissants, il y a eu une forte augmentation des produits primaires. Les produits agricoles ont augmenté de 6% tandis que ceux correspondant au pétrole brut et au gaz ont augmenté de 6,6%. Dans le cumul annuel, ces deux secteurs ont affiché une hausse de 75,3% et 25,2%. Pour le secteur manufacturier, la fuite la plus forte est due à une hausse de 11,6% des produits pétroliers raffinés.