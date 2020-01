Forum mondial de l’Holocauste: plus de 40 dirigeants se réunissent à Jérusalem pour commémorer les victimes et rejeter l’antisémitisme

Des dizaines de dirigeants mondiaux se réunissent à Jérusalem jeudi pour participer à une réunion consacrée à la Commémoration de l’Holocauste et dans la lutte contre l’antisémitisme contemporain.

Le président de la Russie, Vladimir Poutine; son homologue français, Emmanuel Macron; le Prince Charles d’Angleterre; le vice-président des États-Unis, Mike Penceet les présidents d’Allemagne, d’Italie, d’Autriche et d’Argentine faisaient partie des plus de 40 présidents qui ont participé au Forum mondial de l’Holocauste, qui a coïncidé avec la 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz.

Pence et Poutine sont arrivés jeudi matin dans une heure à peine et devraient rencontrer les dirigeants israéliens avant l’événement principal de la journée.

L’événement de trois heures au Musée de l’Holocauste Yad Vashem à Jérusalem, intitulé «Se souvenir de l’Holocauste: lutter contre l’antisémitisme», vise à projeter un front uni pour se souvenir du génocide des Juifs européens face à la montée de la violence antisémite tant dans le continent comme dans le reste du monde.

Mais les restes politiques non résolus de la Seconde Guerre mondiale ont atteint l’assemblée à travers les différents récits historiques des différents acteurs. Le président de la Pologne, qui a été critiqué pour son propre révisionnisme de l’époque de la guerre, a boycotté la réunion en n’étant pas invité à intervenir, tandis que Poutine aura un rôle central malgré la conduite d’une campagne pour minimiser le pacte d’avant-guerre entre le L’Union soviétique et les nazis, et a mis la responsabilité du début du conflit sur la Pologne, dont l’invasion en 1939 a déclenché les combats.

A la veille de la réunion, le président d’Israël, Reuven Rivlin, a demandé aux dirigeants mondiaux qui ont assisté à un dîner à sa résidence officielle de “laisser l’histoire aux historiens”. Il a souligné: “Nous nous réunirons à Yad Vashem pour nous souvenir et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Yad Vashem est un institut de recherche et d’éducation de premier plan sur l’Holocauste dirigé par des historiens. Le rôle des dirigeants politiques est de façonner l’avenir “Aussi, il a fait remarquer que la réunion” est une expression de notre engagement commun à transmettre les faits historiques et les leçons de l’Holocauste à la prochaine génération“

L’événement est l’un des plus grands actes politiques de l’histoire d’Israël. Plus de 10 000 policiers ont gardé Jérusalem et les routes principales, et de grandes parties de la ville ont été fermées avant l’événement.

Pour sa part, pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui sera le deuxième orateur après le président hôte, La menace nazie d’antan porte désormais le nom d’Iran, car la République islamique menace, avec son programme nucléaire et balistique, l’existence de l’État hébreu. «Un tiers des Juifs sont morts en flammes (dans les camps nazis) et nous ne pouvions rien y faire. Après l’Holocauste, l’État d’Israël a été créé, mais les tentatives de destruction du peuple juif n’ont pas disparu. L’Iran déclare chaque jour qu’il veut effacer Israël de la surface de la Terre », a déclaré le président par intérim cette semaine.

Plus tard, Poutine, Pence, Macron et le prince Charles prendront la parole. L’événement aura également des projections vidéo, des présentations d’orchestres internationaux et des cérémonies d’hommage aux victimes

Une centaine de survivants de l’Holocauste participeront aux commémorations. Parmi eux, Yona Amit, 81 ans, qui Il a été caché aux nazis lorsqu’il était enfant pendant la guerre, mais a perdu plusieurs membres de sa famille, y compris un cousin. “Avec lui, nous avons échangé des chaussures lorsque nous avons joué”, avant que son parent ne soit capturé, dit-il. “Ils ont tous été envoyés directement à Auschwitz … Et, parmi eux, mon cousin, avec mes chaussures, envoyé aux chambres à gaz”, poursuit-il. «Mes chaussures étaient gardées parmi une montagne de chaussures à Auschwitz. Ils étaient là. Et je suis toujours là », ajoute-t-il.

Le camp d’extermination d’Auschwitz a été libéré par l’Armée rouge soviétique le 27 janvier 1945.

Depuis 1963, Yad Vashem propose de témoigner de la reconnaissance de l’État d’Israël à ceux qui ont sauvé les Juifs des griffes des nazis, mettant leur vie en danger. Ces héros reçoivent le titre de “Juste parmi les nations” et leurs noms, plus de 40000 en 2019, sont inscrits sur des murs de pierre dans la forêt adjacente au mémorial, entourés d’arbres plantés en leur mémoire. L’autre mission du musée est la recherche des noms de toutes les victimes de l’Holocauste.

(Avec des informations de l’AP et de l’.)