Le chanteur et acteur Fran Perea a réussi à se faufiler dans les tendances de Twitter en sauvant sa chanson “La vida al revés” – de la série “Los Serrano” – et en l’interprétant avec son collègue musicien et acteur et partenaire de casting Víctor Elías.

Perea (Málaga, 1978) a décidé de récupérer cette chanson car, comme il l’explique sur Twitter et Instagram, beaucoup se souviennent des paroles de ces jours confinés.