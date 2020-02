Francisca Lachapel explose contre la situation en République Dominicaine

L’actrice et présentatrice partage un message Instagram fort Francisca Lachapel dit: «Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je viens de la ville !!! ” La publication, qui montre le drapeau de la République dominicaine, compte plus de 40 000 likes.

Francisca Lachapel a surpris ses followers sur Instagram avec un message fort dans lequel elle explose à cause de la situation qui traverse actuellement son pays, la République dominicaine:

«Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis de la ville !!! Voir ce qui se passe dans mon pays. La suspension des élections municipales est très délicate! Lancez des bombes lacrymogènes sur la ville qui se manifestent de manière pacifique en exigeant leur droit de choisir, totalement inacceptable. »

L’actrice et présentatrice Francisca Lachapel poursuit: «Mon peuple dominicain est honnête et humble, mais il ne sera utilisé par personne. Notre liberté est un droit qui coûte cher à obtenir !!! Et personne ne peut nous l’enlever. Nous ne permettons pas, même avec une simple pensée, qu’il y ait une attaque contre notre démocratie. Ce qui s’est passé est un très fort réveil. »

Le vainqueur de la neuvième saison de la téléréalité Nuestra Belleza Latina 2015 conclut: «Si nous n’agissons pas, cela peut être le début de la fin. De la manière la plus pacifique possible, disons clairement que nous ne sommes pas aveugles. Que nous sommes inquiets pour l’avenir de la République dominicaine et que nous sommes plus unis que jamais. »

La publication de Francisca Lachapel, qui compte déjà plus de 40000 likes, dont Jomari Goyso, experte en mode et beauté Univisión, et montrant le drapeau de la République dominicaine, a provoqué des réactions de toutes sortes.

“Si nous devons mourir pour la liberté, pour la démocratie, qu’il en soit ainsi”, “Combien j’ai attendu ce message et des milliers de Dominicains de plus”, “Que nous ne laisserons jamais aucun gouvernement prendre la République dominicaine comme le Venezuela et Cuba sont pour vouloir avoir la dictature” MODERNE ».

Certains utilisateurs se sont tournés vers des messages de soutien à l’actrice et présentatrice Francisca Lachapel: “Vous avez raison, nous devons exiger nos droits et si nous le faisons de manière pacifique, je ne comprends pas pourquoi les bombes”, “Bravo ma belle fille pour son soutien votre peuple, tous unis, nous sommes plus que la tristesse de ne pas être dans ma République dominicaine pour soutenir le peuple. Réveillons-nous car sinon nous serons bientôt comme nos frères au Venezuela »,« Merci d’avoir élevé la voix @franciscalachapel la distance ne doit pas être synonyme d’indifférence ».

Deux adeptes ont fait des demandes très spéciales à Francisca Lachapel: «@franciscalachapel veuillez étiqueter les personnes du milieu artistique que vous connaissez pour nous soutenir dans notre clameur !!! Même s’ils viennent d’autres pays, faites écho à ce qui se passe sur nos terres sur Internet »,« Nous vous attendons @marcosyaroide sur la place devant le plateau ».

De son côté, un internaute n’a pas manqué l’occasion de dédier quelques mots à l’actrice et présentatrice: «J’admire tellement cette fille. Si intelligente, éduquée, affectueuse, humble, fière de sa République dominicaine et dans la façon dont elle s’exprime si unique. Je suis avec toi @franciscalachapel ».