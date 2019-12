Francisco donnera sa septième bénédiction de Noël "Urbi et orbi" à Rome

Le pape François doit livrer son traditionnel message de bénédiction "Urbi et orbi" ("à la ville de Rome et au monde", en latin) ce mercredi au Vatican, à l'occasion de son septième Noël en fonction, pour passer en revue largement les zones de conflit les plus douloureuses.

Le souverain pontife, qui a célébré le 17 décembre ses 83 ans, prononcera son discours à midi devant des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

Cette bénédiction "Urbi et orbi" a lieu deux fois par an, pendant la semaine sainte et Noël.

A l'occasion de Pâques, en avril de cette année, le religieux argentin avait exprimé sa «tristesse» après les attentats au Sri Lanka qui ont fait plus de 250 morts et près de 500 blessés, et s'est déclaré proche de «toutes les victimes de telles violence cruelle. "

Le pape a également demandé que "les armes cessent de verser du sang en Libye", où la guerre civile connaît une résurgence; Il a regretté que le peuple syrien soit "victime du conflit en cours" et a évoqué les enfants du Yémen, "épuisés par la faim et la guerre".

Ces trois pays restent embourbés dans des conflits sanglants et pourraient encore être cités par le leader des 1,3 milliard de catholiques dans le monde.

Aux Philippines, l'un des pays les plus fervents du catholicisme, dont beaucoup sont touchés par le typhon Phanfone, qui a balayé le centre de l'archipel et causé de gros dégâts mercredi, entendra le message du pape.

Lors de son homélie traditionnelle de Noël, mardi soir, le pontife a souligné l'importance de l'amour "inconditionnel" et "libre" face à la logique du marché.

"Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout le monde, même le pire", a-t-il déclaré lors de la célébration de la messe de Noël à la basilique Saint-Pierre de Rome.

"Son amour est inconditionnel" et "libre" même si quelqu'un a de "mauvaises idées", a insisté le pape, soulignant que c'est "la gratuité" de ce genre d'amour qui "propage la paix et la joie".

"N'attendons pas que notre voisine devienne bonne pour faire le bien, que l'Église soit parfaite pour l'aimer, que les autres nous considèrent comme serviles. Commençons par la première", a déclaré l'Argentin Jorge Bergoglio.

Samedi, lors de ses vœux traditionnels à la Curie – le gouvernement de l'Église – le pape avait adopté un ton alarmiste quant à la perte d'influence du catholicisme.

"Nous ne sommes plus dans le christianisme, nous ne sommes plus! Nous ne sommes plus les seuls à produire de la culture, ni les premiers ni les plus écoutés", a-t-il dit, tout en appelant à un "changement d'époque" qui oblige à un "changement de mentalité pastorale. "

En plus du service papal mardi, la messe traditionnelle de Noël a également été célébrée à Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, selon la tradition chrétienne, une ville située dans les territoires palestiniens.

"A Noël, tout le monde nous regarde, regarde Bethléem", a déclaré Pierbattista Pizzaballa, l'administrateur apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, tout en célébrant la messe de minuit devant quelques centaines de fidèles dans l'église Sainte-Catherine.

Cette année, les festivités sont marquées par le retour en Terre Sainte de ce qui est considéré comme un fragment du berceau de Jésus, cadeau du Pape François reçu à Jérusalem puis transféré fin novembre à Bethléem, après 1300 ans en Europe.

"Cette structure en bois était partie d'ici vers l'an 640", selon le gardien de la Terre Sainte, Francesco Patton.