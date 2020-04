Frontières fermées et écoles ouvertes, la proposition de Trump

Trump maintiendra les frontières fermées avec l’Europe jusqu’à ce que la situation s’améliore. Le président exhorte les États à rouvrir les écoles avant l’été. Il a déclaré les deux lors de la conférence de presse de lundi.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a insisté lundi sur le fait qu’il maintiendrait les frontières de son pays fermées à l’Europe jusqu’à ce que la situation dans le Vieux Continent s’améliore et il a qualifié de “tragique” l’impact de la maladie COVID-19 en Espagne et en Italie. .

Trump a fait ces remarques lors d’une conférence de presse au cours de laquelle un journaliste lui a demandé quand il annulerait le veto qui empêche l’entrée aux États-Unis. des voyageurs de la plupart de l’Europe.

“Nous analysons cela et cela dépend du temps qu’il faut à l’Europe pour guérir. L’Italie commence à revenir à elle-même. Je suis très heureux de voir cela avec mon ami, le Premier ministre “, a déclaré le leader américain, faisant référence au président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte.

«C’est tragique ce qui s’est passé en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne, honnêtement. Dans tous les pays là-bas, c’est tragique, mais très bientôt, nous verrons ce qui se passe en Europe et, à propos, nous voulons le faire (lever le veto) et ils veulent aussi le faire, ils le veulent beaucoup », a-t-il ajouté.

La fermeture des frontières avec l’Europe a commencé le 14 mars pour une période initiale de 30 jours qui a déjà été renouvelée et peut être prolongée si Trump le juge approprié.

Cette mesure ne concerne que les citoyens étrangers, tandis que les Américains et ceux qui résident en permanence dans le pays peuvent théoriquement continuer à voyager, bien que le trafic aérien soit pratiquement suspendu.

À la mi-avril, le président américain a déclaré que l’ouverture des frontières se ferait “au bon moment”, mais il ne voulait pas définir si cela se produirait dans des semaines ou des mois.

A cette époque, il a également critiqué la réponse des pays européens. “Je ne dirais pas que l’Italie se porte très bien en ce moment, je ne dirais pas que l’Espagne se porte très bien en ce moment. La France vient de prolonger son ordonnance de séquestration “, a alors déclaré Trump pour justifier sa décision.

En réponse, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a réprimandé l’attitude de ceux, comme Trump, qui critiquent la gestion de la pandémie que l’Espagne mène et a estimé qu’il était “un peu tôt pour donner ou recevoir des leçons” à ce sujet.

Aux États-Unis, les infections sont proches d’un million, tandis qu’en Europe, environ 1,3 million de personnes ont été infectées

Frontières fermées et écoles ouvertes

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré lundi que les États devraient “sérieusement envisager” la réouverture des écoles publiques avant la fin de l’année scolaire, même si des dizaines de personnes ont déjà déclaré avoir renvoyé des élèves l’été ou l’automne ne serait pas sûr.