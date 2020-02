Le Britannique Chris Froome (Imeos) s’est dit “très heureux d’avoir de nouveau été cycliste”, juste après avoir terminé la première étape du Tour des Emirats Arabes Unis, son premier test après un creux de 8 mois en raison de la chute qu’il a subie dans la Dauphiné en juin 2019.

“C’était une journée spéciale pour moi, je devais me tester en compétition et je me sentais bien, j’avais le sentiment du début de ma carrière, j’étais comme un jeune”, a expliqué Froome au but de Dubai Silicon.