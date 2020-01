Fundación InterMundial, FITUR et OMT récompensent la durabilité d’Iberia, de Grupo Iberostar et de la Norvège | Communiqués

“Le blog” Silleros travellers “et l’émission radiophonique” Parallel 20 “complètent l’affiche des récompenses décernées aujourd’hui dans le cadre de FITUR 2020. Pour la troisième édition du Prix, 53 nominations ont été soumises liées à sept pays: Espagne, Maroc, Mexique, Egypte, Argentine, Brésil et France

La Fundación InterMundial a présenté aujourd’hui le III Prix du tourisme responsable et durable qu’elle organise en collaboration avec FITUR et l’OMT. Les lauréats de cette édition ont été sélectionnés parmi un total de 53 candidatures de sept pays: Espagne, Maroc, Mexique, Egypte, Argentine, Brésil et France.

Ainsi, dans le III Prix du Tourisme Responsable et Durable a reconnu Iberostar Group, Iberia, Visit Norway, Silleros Viajeros et Paralelo 20, pour son travail pour le développement du tourisme qui prône des pratiques responsables avec l’environnement, l’économie et la société.

Projets gagnants

Le III Prix du Tourisme Responsable et Durable dans la catégorie Hôtellerie revient à Grupo Iberostar. Plus de 120 hôtels dans 19 pays, à Grupo Iberostar mènent une multitude d’actions au service des ODD des Nations Unies. Le jury a souligné la valeur d’initiatives telles que «Au-delà des plastiques vers une économie circulaire». Ramón Estalellas, secrétaire général du CEHAT, a remis ce prix à Soraya Romero, directrice du développement durable de la région EMEA de Grupo Iberostar.

Le III Prix du Tourisme Responsable dans la catégorie Transport, Produits et Services Touristiques a été décerné à Iberia pour ses efforts de réduction des émissions de CO2, grâce à l’incorporation de 142 appareils jusqu’à 25% plus performants dans les années à venir. Teresa Parejo, directrice du développement durable et de la RSE d’Iberia, a reçu le prix de Manuel López, PDG de Grupo InterMundial.

Il Le Prix du tourisme responsable III dans la catégorie Destination a été décerné à «Visit Norway». Le jury a récompensé «le travail constant de la Norvège pour être une destination de référence durable pour le reste du monde, grâce à son engagement pour l’environnement». María Valcarce, directrice de FITUR, a remis le prix à Eugenia Fierros, directrice de l’Office norvégien du tourisme.

Il Le III prix du tourisme responsable dans la catégorie de la blogosphère a été décerné à «Silleros Viajeros», un blog spécialisé dans les destinations touristiques inclusives. La représentante de l’OMT, Marina Diotallevi, a rendu hommage à Kitty Garrido, auteur du blog Silleros Viajeros.

Enfin le Le III Prix du Tourisme Responsable dans la catégorie Médias a été décerné au programme «Parallel 20». L’espace radio de voyage et de tourisme de Radio Marca est diffusé depuis 10 ans et essaie de diffuser la radio dans les écoles tous les week-ends. Le directeur du tourisme et du droit, Francisco Javier del Nogal, ainsi que Carlos Garrido, président de la CEAV, ont remis le prix à Juan Ignacio Gallardo, directeur de Radio Marca et Diario Marca et Marcial Corrales, présentateur de Parallel 20.

