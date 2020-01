Fureur et scandale à Buckingham: la reine Elizabeth II a appris la trahison de son petit-fils Harry à la télévision et ne les laisse plus abandonner

Une source a déclaré au Daily Mail: «Le niveau de déception était incroyable et tout le monde se sent poignardé dans le dos. Même son propre personnel a mis en garde contre la publication de ce document jusqu’à ce qu’il soit vraiment discuté correctement avec la famille. “

La reine de 93 ans était “profondément agacée” par l’annonce inattendue et William “plein de colère” Pour eux, c’était un “déclaration de guerre à la famille” Et de la maison royale, ils ont admis que Les négociations avec le couple ne seront pas faciles.

Harry et Meghan n’ont pas mentionné avoir renoncé à leurs titres ou statuts royaux et ont insisté pour qu’ils restent avec Frogmore Cottage, la maison située à Windsor qui a été rénovée pour eux par presque USD 3 millions d’argent public. Une décision motivée par sa mauvaise coexistence avec William et Kate Middleton à Kensington.

Les ducs garderont également leurs agents de protection de la police métropolitaine financés par l’État.

Après six semaines de vacances dans un manoir de l’île de Vancouver, Le couple a annoncé mercredi sur son compte Instagram son intention de se retirer des fonctions royales et de partager son temps entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord, et le Canada devrait être leur deuxième maison. De plus, ils ont dit vouloir être «financièrement indépendants».

Harry avait demandé une rencontre avec la reine à Sandringham dès son retour au Royaume-Uni avec Meghan et son fils Archie ce week-end, après une pause de Noël de six semaines au Canada. Elizabeth II a proposé de rencontrer le duc, mais a quand même demandé explicitement à son petit-fils de parler d’abord en détail de ses projets futurs avec son père, le prince de Galles. Mais le couple a défié l’ordre, a poursuivi l’annonce avec William et Carlos qui auraient reçu une copie de la déclaration 10 minutes plus tôt.

«Ils leur ont donné le mariage qu’ils voulaient, la maison qu’ils voulaient, le bureau qu’ils voulaient, l’argent qu’ils voulaient, le personnel qu’ils voulaient, les voyages qu’ils voulaient et ils avaient le soutien de leur famille. Que voulaient-ils d’autre? C’est profondément injuste envers la reine qui ne mérite pas d’être traitée de cette manière », a déclaré un ancien conseiller de la Couronne dans des déclarations au Daily Mail.

Le père de l’ancienne actrice, Thomas Markle, a également parlé à la presse en apprenant la nouvelle et s’est dit “déçu” de sa fille et de son mari.

La goutte qui a rempli le verre pour Harry et Meghan a été le lancement officiel d’un nouveau portrait royal de la reine avec son fils, son petit-fils William et son arrière-petit-fils, Prince George. Apparemment, cette image était un message direct aux ducs pour leur dire que “Ils ne sont pas considérés comme faisant partie de l’avenir de l’institution.”

Aujourd’hui, la famille a cherché à faire preuve d’unité et a souhaité à la duchesse de Cambridge “un très joyeux anniversaire” sur les réseaux sociaux. TLe prince Charles et Camilla Parker Bowles en tant que reine lui ont envoyé des messages chaleureux et ont été forts malgré la nouvelle de la démission des ducs en tant que membres de la famille royale qu’ils intègrent.