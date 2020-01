Furieux, le prince Charles évalue une mesure drastique contre Meghan Markle et Harry

Un engagement envers le reste de Windsor au sujet de son futur rôle dans la famille royale britannique ou de “l’indépendance financière” à laquelle Harry et Meghan disent qu’ils aspirent deviendra un besoin urgent.

La menace de fermeture des fonds a été déclenchée, selon les rumeurs des médias, dans le combat entre les ducs de Sussex et les dirigeants de la dynastie, provoquée par l’annonce unilatérale sensationnelle du prince cadet et de l’ancienne actrice américaine, qui est devenue sa femme en 2018. L’annonce concernait la décision de prendre ses distances avec la famille royale et de partager leur vie entre le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada.

Pour montrer qu’il est sérieux, Meghan est déjà partie pour Toronto pour rencontrer le petit Archie, tandis que Harry est resté à la maison pour faire face à la négociation devant le tribunal. La reine Isabel, 93 ans, irritée comme transcendée par la tentative de Sussex d’imposer l’acte accompli, a ordonné l’ouverture d’une table entre son personnel et ceux de l’héritier du trône, Carlos, le prince William et les deux rebelles, cherchant un solution commune “viable” en “quelques jours”. Mais Carlos et William, selon transcendé, ils semblent encore plus furieux que le souverain, offensé d’avoir été informé de l’annonce publique du jeune prince avec un préavis de quelques minutes; et ignoré quand ils l’ont supplié de ne pas précipiter les choses.

Précisément au prince de Galles, crédité à plusieurs reprises d’avoir tenté de satisfaire les angoisses et l’impatience de Harry et Meghan, dele temps est attribué l’attitude la plus difficile, selon le Fois. Avec un grand nombre d’ultimatum adressé au plus jeune fils de feu Diana: soit une compréhension partagée soit l’épée de Damoclès avec une coupe des fonds (publics) jusqu’ici garantie aux ducs.

Plus de chèques en blanc.

Les amis du Sussex, des deux côtés de l’océan, jurent également que les deux n’ont pas l’intention d’abandonner.

En fait, selon des sources citées par le Evening Standard, ils prétendent être des prétendants “innovateurs de la monarchie»: Même au prix d’offrir le droit à ceux qui, comme le candidat à la direction du Parti travailliste Clive Lewis, évoqueront le tabou d’un futur référendum sur la couronne; pour le «redimensionner», voire l’abolir.

Cependant, les aspects économiques de la question restent importants, dans l’attente de cette indépendance qui, de l’avis des annonceurs de l’International Advertising Association, pourra enrichir le couple de célébrités royales en toutes proportions (ils possèdent déjà la marque déposée «SussexRoyal»). Mais, selon d’autres, il risque de l’exposer à des mésaventures, à des questions opaques ou incertaines et à conditionner des intérêts privés, comme cela est arrivé à de nombreux cadets ambitieux.

Dans l’assiette, la reine a 81 millions de livres sterling par an, garantis par les contribuables du Royaume, dont Harry et Meghan prétendent ne recevoir que 5% de leurs revenus actuels.

Mais la majeure partie du reste provient du fonds du duché de Cornouailles, doté de plus de 20 millions de Prince Charles, qui doivent au moins en partie être également considérés comme de l’argent public et dont le deuxième fils et la belle-fille reçoivent des honoraires annuels liés à des engagements publics équivalant à 2 des millions

C’est précisément avec cet argent que le père pouvait voler.

Pendant ce temps, les crédits pour la sécurité des jeunes ducs (un autre million) ne seraient pas remis en cause, pas plus que la propriété de Frogmore Cottage, une résidence anglaise que le souverain leur accordait et qui se réajustait aux frais des sujets pour un total 2,4 millions de livres sterling supplémentaires.

(Avec des informations de l’ANSA)