Gaby Spanic fait la promotion de son nouveau travail … enlève tous ses vêtements

Gaby Spanic a enseigné les pompes à ses abonnés. Ils critiquent l’édition de la photographie. L’actrice a annoncé des dates et des lieux pour présenter l’œuvre, “L’usurpateur”.

L’actrice vénézuélienne, Gaby Spanic, a surpris ses adeptes des médias sociaux en apparaissant sur une photo alors que Dieu la mettait au monde.

La vénézuélienne de 46 ans apparaît au milieu de quelques rochers, utilisant uniquement un collier de ficelles et exposant sa nudité et un tatouage sexy dans le bas du dos. La photo, qui a fait sensation sur Instagram, a servi à promouvoir sa nouvelle pièce, «La usurpadora».

La photo chaude publiée dans le compte Instagram officiel de Gaby Spanic, a provoqué des réactions épicées chez les utilisateurs, mais aussi des critiques sévères pour l’édition de l’image et c’est que, selon ses followers, “ils sont passés avec Photoshop”.

“Tu es magnifique, mais je pense qu’ils étaient dans le photoshop”, “Mon actrice préférée! Je t’aime, BELLE TOUJOURS! Mais cette fois, ils ont dépassé l’édition de votre corps, il a l’air plastifié. Vous n’avez pas besoin de tant de retouches, vous êtes beau »,« Photoshop est très visible »,« Il est vieux et ne sait pas comment attirer l’attention et avec tout ce Photoshop »

La retouche photo a également provoqué des taquineries parmi les followers. “Trop … Dans certaines photos ou fesses, il a et ici comme c’est très nalgona, hahaha,” “Haha, mais quel laid montage photo et Photoshop ils t’ont fait !!!” avec ses retouches et photo ».

Les adeptes de l’actrice, lui non plus, ne lui pardonnent pas d’avoir publié une photo de sa nudité, car “vous êtes une très belle femme et vous n’avez pas besoin de vous déshabiller”. «Nous vous aimons pour qui vous êtes, il n’est pas nécessaire qu’une superstar comme vous publie de telles images. Très décevant. ” “Quel manque d’amour-propre !!!”

«» J’aime être totalement habillé, sinon totalement nu. Je n’aime pas les demi-mesures. » La raison en était Marilyn Monroe. Je profite juste avant de me coucher pour partager cette image de mon calendrier 2019 … », a publié Gaby Spanic dans sa photo sexy, qui a également fait soupirer ses followers.

“Dieu sacré, quelle femme !, le Venezuela au-dessus”, “Uffff, tu es une énorme maman. Avec tout ce que tu dors, tu me fascines »,« Quel beau corps tu as. Et en plus tu es très savoureux »,« Malgré tant d’années, tu es magnifique !!! ».

La nudité de Gaby Spanic a également provoqué des commentaires risqués. “Quel bon cul …, Gaby tu es belle”, “Mamacita, comme ces riches aiment, pour te manger”, “Mamasota! Tu es le feu »,« Comme tu es savoureux, précieux »,« Pain de viande ».

Les propositions de mariage ne manquaient pas non plus. “Vous êtes tellement, mais si belle que si je vous connaissais, je ferais de vous ma femme pour toujours”, “Je vous épouse @ gabyspanictv, vous êtes un chef-d’œuvre des meilleurs.”

D’autres de ses disciples étaient plus sobres dans ses mots. “Précieux Gaby, si Dieu t’a envoyé avec un beau corps, ce devait être à l’humanité de voir le plus beau créé par lui”, “La perfection a fait de Gaby Spanic, trop de beauté incomparable et un corps si spectaculaire.”

“Comme on dit en bonne dominicaine, mon Dieu, combien elle a de santé !!!”, “Déesse de la beauté du monde. Merci d’exister et de faire partie de ma vie… Merci d’être et d’apporter tant de lumière dans ma vie… Je t’aime un monde mon ange »,« Tu habillé ou déshabillé sera toujours un exemple de femme que je respecte toujours. Nu tu es un ange. Bisous des USA ».