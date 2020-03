Gael García Bernal: “Le reggaeton n’est pas macho mais pas très chevaleresque” | Culture et divertissement

Les acteurs Gael García Bernal et Mariana Di Girolamo ont assuré à Efe que l’on peut être féministe et danser le reggaeton, une des chansons que “Ema” joue, le nouveau film du réalisateur chilien Pablo Larraín, qui explore également la maternité, liberté sexuelle et nouvelles relations amoureuses.

“Il y a une très bonne définition d’un écrivain colombien qui dit que le reggaeton n’est pas macho mais n’est pas chevaleresque et que la chevalerie est peut-être la quintessence du machisme”, a déclaré l’acteur mexicain qui joue Gastón, un chorégraphe mexicain marié à Ema, une danseuse de reggaeton.